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▲康康（如圖）認為如果婚姻已經走到盡頭，也是彼此祝福。（圖／記者嚴俊強攝影）

綜藝天王吳宗憲（憲哥）近日在馬來西亞舉辦《憲憲同樂會》，在台上首度證實與張葳葳已經離婚12年，並將財產全留給前妻。與吳宗憲一同前去演出的康康，今（20）日出席「2026愛傳承關懷演唱會」，坦言在他離婚第一天就知情，守口如瓶的他藏著秘密12年；此外，康康也透露憲哥相當罕見缺席演唱會慶功宴，開玩笑說：「我有不祥的感覺。」吳宗憲突在台上證實離婚，康康坦言其實在他離婚那天就知道了，他回憶當年憲哥神秘兮兮地告訴他：「我只跟你一個人講。」讓康康笑說：「我覺得他在試探我，沒可能只跟我一個人講吧，但我一直守口如瓶。」笑說這12年來發生什麼事都習以為常。康康對於吳宗憲突然在演出中爆料，讓他看了一頭霧水，但認為如果婚姻已經走到盡頭，也是彼此祝福。被問到吳宗憲這些年的緋聞，他笑虧常常分不清對方的私生活：「憲哥緋聞、結婚、離婚，以前做的任何一件事，我到現在都不知道是真是假，以前跟女兒聊天『寶貝好想你』，我都以為在跟女朋友，結果是跟孩子。」此外，康康也提到這次到馬來西亞演出，對方真的是讓他跌破眼鏡，「我們慶功宴的時候他沒有來，我就問說為什麼。」結果吳宗憲透露自己似乎吃壞肚子、一直拉肚子，「憲哥我跟他認識30年，沒有因為身體不舒服缺席，所以我有個不祥的感覺，很怕又失去一位巨星。」還好吳宗憲隨後已按行程前往新加坡進行直播工作。