我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金慧峻本季與上一季不同，身手變得非常俐落。（圖／IG@disneypluskr）

Disney+原創影集《殺人者的購物中心2》今（20）日舉行開播記者會，主演李棟旭談到第二季最大看點，不只預告「死而復生」的鄭進灣將揭曉消失期間的故事，也透露與金慧峻飾演的姪女之間，將有更多情感衝突，還笑說自己現實中的姪子才小學二年級，根本不能看這部作品，更反省自己不像劇中那樣照顧姪子。談到第一季結尾「鄭進灣其實沒死」的大反轉，李棟旭笑說：「第一季最後鄭進灣回來時，大家不是都驚呼『什麼啊，居然沒死？』，就在那裡結束了嗎？」他表示，第二季一開始就會交代，當智安守著家園時，鄭進灣究竟去了哪裡、做了什麼，「我想應該能滿足大家的期待」。李棟旭也點出第二季另一個重點，就是長大成人的智安與鄭進灣之間的關係變化，他說這次會有很多和成年智安之間的情感交流，「智安已經踏進這個世界，進灣會煩惱未來該讓姪女過什麼樣的人生，而智安也會思考自己究竟該如何活下去。」李棟旭還透露，兩人之間還會出現對立，「希望大家可以期待這些部分」。李棟旭也分享現實生活中的趣事，他笑說自己真的有一位姪子，目前就讀小學二年級，因此還不能看《殺人者的購物中心2》，「而且我好像也沒有像劇中的進灣那樣，對姪子那麼好，讓我覺得該反省」。《殺人者的購物中心2》描述歷經殘酷接班訓練後，成為購物中心新代表的鄭智安（金慧峻 飾），與死而復生的鄭進灣（李棟旭 飾）攜手，正式向全球恐怖組織「巴比倫」展開反擊的動作影集。該劇將於22日公開第1、2集，之後每週三更新2集，全劇共8集。