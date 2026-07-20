（更新時間14:17，新增大雷雨訊息）

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▲中央氣象署一周天氣預報，前期午後雷陣雨發展旺盛，後半段水氣減少，降雨範圍縮小。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

國家警報響！西南風不斷掃入水氣，配合午後對流發展，中央氣象署今（18）日發布大雷雨警訊，北台灣有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石，低窪地區小心積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新全台大雷雨最新動態。基隆市、臺北市、新北市、桃園市、宜蘭縣氣象署指出，西南風影響、水氣偏多，南部不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，清晨至上午中部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北、宜蘭、花蓮、臺東山區有局部短暫雷陣雨，且容易出現局部大雨，「北部、中部山區」甚至有局部短延時豪雨。周二至周五（7月21日至7月24日），台灣風向轉吹南南西風，水氣減少的原因，全台各地多雲到晴，午後雷陣雨集中在西部、山區，各地山區同樣要注意局部大雨。