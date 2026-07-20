人氣動畫《黃泉使者》最新播出第15話，因劇情彩蛋藏入《鋼之鍊金術師》經典橋段而在社群平台掀起討論，《黃泉使者》作者荒川弘曾創作神作《鋼之鍊金術師》，第15話動畫不僅重現讓無數粉絲留下陰影的「妮娜與亞歷山大」合成獸畫面，更邀請原班聲優回歸配音，讓粉絲驚呼「比漫畫還狠」、「官方最懂玩」。
作者玩自己作品！《鋼鍊》經典場面重現
《黃泉使者》第15話中，主角群在家裡看電視時，畫面播出的動畫竟出現一名小女孩與一隻巨大白狗依偎的場景，外型、構圖都讓不少觀眾立刻聯想到《鋼之鍊金術師》中最著名、也是最令人心碎的「妮娜與亞歷山大」橋段。由於兩部作品皆出自漫畫家荒川弘之手，因此不少粉絲認為，這次彩蛋可說是作者「自己玩自己的梗」。
《鋼之鍊金術師》中，「妮娜與亞歷山大」是動漫史上最具代表性的悲劇橋段之一，故事中，國家鍊金術師修·塔克（Shou Tucker）為了保住自己的研究成果，將女兒妮娜與愛犬亞歷山大鍊成合成獸，最終釀成無法挽回的悲劇，也成為許多觀眾心中難以忘懷的經典場景。
原班聲優回歸配音 粉絲直呼「PTSD又來了」
《黃泉使者》第15話劇情，「電視中」角色喊出熟悉的台詞，讓觀眾突然意識到這並非單純的「看電視」，而是刻意重現經典《鋼之鍊金術師》名場面，在原作漫畫裡僅以簡單線條帶過電視畫面，動畫版則進一步補完畫面、台詞與演出，讓不少網友笑稱「有版權真的可以為所欲為」，動畫製作組甚至還請回當年飾演妮娜與亞歷山大的原班聲優參與配音，讓這段彩蛋完整還原。
播出後迅速引發社群討論，不少網友留言表示「不要再讓我想起心理陰影了」、「動畫組太壞了吧」、「漫畫只是簡筆畫，動畫直接完整做出來」、「作者親自補刀最可怕」、「居然還找原班聲優，真的太神」。如今相隔多年，荒川弘透過新作《黃泉使者》再次重現這段畫面，讓老粉絲一邊爆笑、一邊直呼「PTSD又犯了」。
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《黃泉使者》第15話中，主角群在家裡看電視時，畫面播出的動畫竟出現一名小女孩與一隻巨大白狗依偎的場景，外型、構圖都讓不少觀眾立刻聯想到《鋼之鍊金術師》中最著名、也是最令人心碎的「妮娜與亞歷山大」橋段。由於兩部作品皆出自漫畫家荒川弘之手，因此不少粉絲認為，這次彩蛋可說是作者「自己玩自己的梗」。
《鋼之鍊金術師》中，「妮娜與亞歷山大」是動漫史上最具代表性的悲劇橋段之一，故事中，國家鍊金術師修·塔克（Shou Tucker）為了保住自己的研究成果，將女兒妮娜與愛犬亞歷山大鍊成合成獸，最終釀成無法挽回的悲劇，也成為許多觀眾心中難以忘懷的經典場景。
《黃泉使者》第15話劇情，「電視中」角色喊出熟悉的台詞，讓觀眾突然意識到這並非單純的「看電視」，而是刻意重現經典《鋼之鍊金術師》名場面，在原作漫畫裡僅以簡單線條帶過電視畫面，動畫版則進一步補完畫面、台詞與演出，讓不少網友笑稱「有版權真的可以為所欲為」，動畫製作組甚至還請回當年飾演妮娜與亞歷山大的原班聲優參與配音，讓這段彩蛋完整還原。
播出後迅速引發社群討論，不少網友留言表示「不要再讓我想起心理陰影了」、「動畫組太壞了吧」、「漫畫只是簡筆畫，動畫直接完整做出來」、「作者親自補刀最可怕」、「居然還找原班聲優，真的太神」。如今相隔多年，荒川弘透過新作《黃泉使者》再次重現這段畫面，讓老粉絲一邊爆笑、一邊直呼「PTSD又犯了」。