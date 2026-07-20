我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣木蘭足球聯賽集結眾多中華女足國腳，是認識台灣女子足球與追蹤國家隊球員的重要入口。（圖／高雄先鋒提供）

2026世界盃落幕，許多球迷開始期待下一場足球比賽。台灣目前雖然沒有完整職業聯賽，但不代表國內沒有足球可看；男足有半職業性質的台灣企業甲級足球聯賽，女足則有台灣木蘭足球聯賽，另外還有國家隊、青年、乙級與五人制賽事。《NOWNEWS》整理台灣足球入坑指南，讓新球迷知道從哪裡開始追。台灣企業甲級足球聯賽是國內男子足球最高層級賽事，雖非成熟職業聯盟，仍集結本土國腳、外援、大學新秀與長期經營的企業球隊。2026／27賽季共有南市台鋼、新北航源、陽信台北競技、台中FUTURO、台中磐石、大同足球、台灣電力及升班馬高雄ATTACKERS等8隊。新球迷最簡單的方式，就是先支持離住家最近的球隊。北部可追航源、北競與大同，中部有FUTURO、磐石，南部則有南市台鋼、台電及高雄ATTACKERS。企甲採聯賽積分制，勝一場3分、和局1分，球季結束後積分最高者奪冠。上季南市台鋼與新北航源同積41分，冠軍競爭一路延續至尾聲，最後台鋼完成企甲六連霸偉業。想看台灣最高層級女子足球，可追台灣木蘭足球聯賽。木蘭聯賽是女子國家隊主要人才來源，許多中華女足國腳平時就在國內聯賽出賽。2026／27賽季已完成資格賽並進入新賽季籌備，官方將陸續公布競賽規程、隊伍與完整賽程。相較世界盃的巨星舞台，木蘭聯賽更適合近距離認識球員。球迷能從俱樂部一路追到中華女足，觀察球員如何由聯賽累積狀態，再投入亞洲盃、亞運及國際友誼賽。企甲、木蘭、乙級、青年及五人制聯賽的賽程、積分榜與場地資訊，都會公布在中華足協官網；多數場次也可透過官方YouTube頻道「CTFA TV」觀看直播或重播，頻道持續播出企甲與木蘭聯賽。部分比賽開放免費入場，球迷只要確認時間與球場，就能直接到現場。國內場地規模或許不如歐洲，但也因此能坐得更近、聽見場上溝通，甚至在賽後與球員互動。遇到國際賽期，可優先關注中華男足、中華女足及各級青年代表隊；喜歡節奏快、攻守轉換頻繁的球迷，則可追FF1台灣五人制足球一級聯賽，台灣足球目前仍在發展階段，但支持本土足球不必等待職業聯盟成立。從看一場直播、認識一支球隊、走進一次球場開始，就是讓聯賽被看見最直接的方法。