香港男星余文樂2017年底與台灣模特兒、皮帶大王千金王棠云在澳洲結婚，今（20）日在社群發文宣布離婚，消息震撼演藝圈。余文樂結婚8年，早在2年前就曾傳出婚變消息，當時他將IG貼文全清空，也看不到和老婆同框畫面，並寫下「重置與重新開始」，引起猜疑。
余文樂2年前遭傳婚變 清空IG、被抓包和妻沒互動
余文樂在2023年底突然將410萬追蹤數的IG貼文全清空，之後貼出一張花朵照片，寫上「Reset and restart.Wish you all a Happy New Year （重置與重新開始，祝福大家新年快樂。）」，當時他不僅關閉IG留言功能，也許久未與王棠云公開放閃，引起網友瘋猜婚變。
不過有網友跳出來緩頰，認為只是一個改變不需要有太多猜疑，之後也有人透露，目擊夫妻倆帶著兒女在公園玩樂，看起來家庭生活一切如常，因此粉碎夫妻不和的傳聞。
余文樂證實離婚：往後我們永遠是家人
然而，今天下午余文樂突然發文寫下：「我們達成共識，尊重並祝福彼此的人生選擇。感謝你作為媽媽作為妻子付出的所有，往後我們永遠是家人。」宣布和結婚8年又7個月的王棠云結束婚姻關係，消息一出震驚大批粉絲。
我是廣告 請繼續往下閱讀
余文樂在2023年底突然將410萬追蹤數的IG貼文全清空，之後貼出一張花朵照片，寫上「Reset and restart.Wish you all a Happy New Year （重置與重新開始，祝福大家新年快樂。）」，當時他不僅關閉IG留言功能，也許久未與王棠云公開放閃，引起網友瘋猜婚變。
不過有網友跳出來緩頰，認為只是一個改變不需要有太多猜疑，之後也有人透露，目擊夫妻倆帶著兒女在公園玩樂，看起來家庭生活一切如常，因此粉碎夫妻不和的傳聞。
余文樂證實離婚：往後我們永遠是家人
然而，今天下午余文樂突然發文寫下：「我們達成共識，尊重並祝福彼此的人生選擇。感謝你作為媽媽作為妻子付出的所有，往後我們永遠是家人。」宣布和結婚8年又7個月的王棠云結束婚姻關係，消息一出震驚大批粉絲。