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港星余文樂今（20）日宣布與台灣「皮帶大王」千金王棠雲（Sarah）離婚。他們2017年底在澳洲結婚，婚後育有一子一女，兩人當年交往約1年便步入禮堂，也是余文樂出道以來首度大方公開認愛的另一半。不過，這段近9年的婚姻已正式劃下句點，雙方宣布離婚，也讓昔日「奉子成婚」的往事再度受到關注，而王棠雲其實也是演員出身，因拍攝台劇《流氓校長》飾演常有希一角而打開知名度。余文樂出道多年感情生活備受矚目，過去曾與盧巧音、黃伊汶、吳雨霏等人交往，其中與黃伊汶曾穩定交往5年，一度被外界看好步入婚姻，但最終仍分手收場。直到2016年認識王棠雲後，余文樂罕見公開放閃，兩人感情迅速升溫，交往約1年便決定攜手步入婚姻，並於2017年12月5日在澳洲墨爾本低調舉辦婚禮。婚禮時已懷孕3個半月 婚後隔年迎來兒子事實上，王棠雲在舉辦婚禮時已懷有約3個半月身孕，雖然夫妻倆當時未公開喜訊，但因婚禮照片中她身穿貼身禮服，腹部微微隆起、上圍也較過往豐滿，當時就引發外界猜測是否已懷孕。回顧當年時間軸，2017年11月，王棠雲曾被香港媒體拍到低調前往診所，當時就傳出已懷孕約3個月，不過余文樂始終未正面證實；同年12月兩人在澳洲完成婚禮，直到2018年3月，余文樂出席戲劇記者會時，才首度公開承認老婆懷孕，表示是希望等胎兒狀況穩定後再向外界分享喜訊，主要是為了保護家人。2018年5月，王棠雲順利剖腹產下大兒子「余初見（Cody）」，也證實兩人在結婚時確實已迎接新生命到來，之後夫妻倆又迎來第二個孩子，一家四口生活看似幸福。如今兩人正式宣布離婚，近9年的婚姻畫下句點，也讓外界再度回顧這段從公開認愛、閃婚到迎接新生命的人生歷程。余文樂過去曾多次表示，希望將家庭生活與演藝工作分開，也因此鮮少公開分享孩子的正面照片，如今婚姻走向終點，仍讓不少粉絲感到惋惜。