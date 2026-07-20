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黑暗奇幻世界遊戲 每個選擇都有代價

▲玩家需要扮演「Brante」，透過閱讀日記的方式，體驗「Brante」從出生到死亡的一生。（圖／翻攝自Steam）

首輪遊戲達20小時 結局包含多種路線

《The Life and Suffering of Sir Brante》相關資訊

暑假遊戲荒！Steam 7月限時免費遊戲領了嗎？這次有角色扮演遊戲《The Life and Suffering of Sir Brante》，在Steam英文評論中，擁有89％的壓倒性好評，只要在7月24日前把遊戲加入資料庫中，就能免費玩這款評價超高遊戲。《The Life and Suffering of Sir Brante》是由Sever與Schisma Games開發的文字冒險角色扮演遊戲，背景是黑暗奇幻世界，在這個由嚴酷無情的神明「雙子神」統治的阿克尼亞帝國，所有人的命運從出生的那一刻就決定了，一出生就會被決定你這一生是在什麼階級，像是貴族、神職、平民等，任何底層階級只要反抗，就會被無情碾壓。玩家需要扮演「Brante」，透過閱讀日記的方式，體驗「Brante」從出生到死亡的一生，「Brante」身為一個沒有特權的平民，必須在傳統、守舊的社會中掙扎求生。遊戲最大的特色，就是每個選擇都會有代價，玩家從主角童年到成年各個階段，都需要做出決策。主角也能透過決策，學習到不同的技能，會影響主角的決心、敏感度、耐力等數值，也會決定主角的未來發展。官方指出，首輪遊戲的遊戲時長達到20小時，多種選擇會讓故事走向多種劇情路線。遊戲中也保留復活機制，主角死亡後可保留經驗，讓玩家重新評估選擇策略。原價318元，2026年7月24日凌晨1：00前免費，領取後可永久保存在Steam收藏庫。英文、簡體中文等