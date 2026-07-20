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踐踏「絕食」道德工具！趙曉慧怒了：這也拿來騙人

中聯油脂致癌油風暴越演越烈，台北市長蔣萬安號召支持者於7月25日站上凱道一同守護食安，而藍營小雞楊植斗、賴苡任、何元楷、張家馨等人，更自昨（19）日上午10時起開始「接力絕食」，以抗議此次食安事件。對此，作家趙曉慧怒轟，擁有權力的人卻不作為，反而消費受害者最後僅存的抗爭手段，這不只是打假球，更是對選民智商的侮辱。趙曉慧表示，自己看了升起一股憤怒，要知道，「絕食」在政治與社會運動上意味著什麼，這是一種當所有體制內的管道都走投無路時，已經徹底絕望，受害者只好以命相搏的最終防線，以「絕食」這樣的痛苦與悲壯，喚醒社會大眾的良知與道德輿論。而歷史上知名的「絕食」例子，包括印度的甘地、北愛爾蘭的桑茲、台灣的林義雄。「國民黨現在是受害者嗎？當然不是，他們是當權者。」趙曉慧直言，地方衛生局大可以勒令所有嫌疑下游全面預防性下架，並開出百萬罰單；地方政府有權直接把所有問題油品貼上封條，從源頭阻斷它們流向夜市和小吃攤；地方教育局一紙公文，就能要求全市中小學立刻終止與使用該油品廠商的合約。趙曉慧指出，如果要修法，國民黨正是現在國會的最大黨，召委可以直接把《食品安全衛生管理法》的修正案排入委員會審查，甚至變更議程優先處理；更可以立法，將中聯的罰鍰上限直接拉高到營業額的數倍，並讓負責人「不得假釋」。她質疑，國民黨現在手握國會立法權、地方政府執法權，居然還要甩鍋給民進黨，上街抗議賴清德政府「逼我吃毒油」？趙曉慧痛批，國民黨現在是當權者，根本不是受害者，那幾隻藍色小雞有什麼「道德正當性」跟人家絕食？當權者假冒受害者進行絕食抗議，這是嚴重踐踏「絕食」這個道德工具。擁有權力的人卻不作為，反而消費受害者最後僅存的抗爭手段，這不只是打假球，更是對選民智商的侮辱，噁心！那只是「微斷食」而已，就是晚餐後睡到隔天中午，這也拿來騙人？