我是廣告 請繼續往下閱讀

航海節起源600多年前 鄭和下西洋

▲航海節慶祝大會籌備會主委蔡豐明。（圖／記者李青縈攝）

歷經颱風停班停課的航海節慶祝大會今（20）日登場，交通部次長林國顯表示，海運真的是「水很深」，以往要面臨景氣循環劇烈波動，疫情後又遭遇百年難得一見的航運榮景，隨後又接連受到戰爭及國際情勢變化影響，許多因素都非航運業本身所能控制。然而，在業界共同努力下，台灣航運業仍成功度過一次又一次危機。航海節慶祝大會原訂7月10日舉辦，但因停班停課延後舉辦。籌備會主任委員、陽明海運董事長蔡豐明表示，航海節源自紀念鄭和下西洋的歷史，更代表航海精神必須在不同時代持續傳承；該節日更是向所有航運從業人員表達敬意與感謝的重要日子，肯定他們長期投入專業、奉獻。蔡豐明指出，台灣四面環海，國家經濟命脈建立在穩定的海運基礎上，無論國際貿易、能源運輸或民生物資供應，都高度仰賴航運體系穩定運作。回顧過去一年，全球局勢持續動盪，海運市場面臨諸多挑戰，但也帶來產業轉型契機，未來更要面對全球供應鏈重組、淨零轉型等挑戰，將持續以專業、合作強化競爭力，最後也祝福所有航運業者。林國顯表示，自己接觸海運產業的時間不算長，但深刻感受到這個產業充滿高度不確定性。今年上半年經歷我國3大貨櫃航商、台航等約8艘船舶受困波斯灣，直到今年6月底、7月初才陸續脫困，更體認到海運產業充滿難以預測的風險。這與600多年前鄭和下西洋面對未知海域的情況相似，當時沒有GPS，也沒有現代航海技術，完全依靠團隊合作與一致信念，才能順利完成任務、平安返航。林國顯表示，除了政府持續推動航運支持方案外，也積極投入港口基礎建設。例如日前因土方問題，港務公司開放港區填土，協助公共工程土方去化，同時藉由填海造陸擴充港區腹地，並將航商及海巡等單位未來所需用地一併納入規劃。此外，航港局已完成未來20年國內港口發展規劃，並已報行政院審議，希望提供產業更完整的發展方向與支持。面對全球淨零轉型、智慧航運及替代能源等趨勢，政府也將持續推動新能源導入及相關標準建立，協助國內航商與國際接軌。同時，航海節慶祝大會也頒發年度營運總收入前三名、發展港口營運績優、模範航港從業人員等獎項。