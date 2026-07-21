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眾指畫風大轉變 認夫妻合作也可以

粉絲反駁代筆 冨樫少女畫風細膩

▲冨樫義博出道作《淘氣愛神》。（圖／翻攝自東立官網）

因為作者冨樫義博身體原因，曾經歷長期休刊的《獵人》（Hunter × Hunter），最近又恢復連載，不過有許多人開始討論冨樫義博的畫風，部分人認為《獵人》中的角色「尼飛彼多」畫風出現超大變化，並認為是冨樫義博的妻子武內直子代筆，但這也讓另一派粉絲反駁，指出冨樫義博本來就很擅長描繪美少女。最近有日本網友貼出角色「尼飛彼多」前後畫風對比，認為一開始「尼飛彼多」畫風是比較詭異的反派，但後來「尼飛彼多」加入更多野性貓咪的可愛感覺，現在更是變成有精緻睫毛、大眼睛的美少女，讓他們覺得是冨樫義博妻子、《美少女戰士》作者武內直子的畫風，懷疑是由武內直子代筆。這些網友指出，「尼飛彼多」後期的眼神、頭髮線條，和武內直子的畫法相似，加上先前冨樫義博曾透露，妻子會幫他的漫畫上色，甚至有粉絲認為，冨樫義博在長期的腰痛困擾之下，如果改成冨樫寫劇本，武內來作畫也是不錯的合作方式。但有另一派粉絲則反駁，這種畫風轉變算是正常的，而且冨樫義博在出道作《淘氣愛神》中，就很會描繪美少女，還有《幽游白書》裡的各位主角螢子、雪菜、年輕幻海，都能證明冨樫義博作畫風格可以調整。而且冨樫義博也曾在去年底曬出，用白板繪製的《美少女戰士》水手火星 「火野麗」，可以看出就算是使用白板筆，冨樫還是能掌握少女漫畫的細膩風格，完全不輸給自己的老婆。