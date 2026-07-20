2026年世界盃決賽，結果已於台灣時間20日清晨揭曉，在進入延長賽後，阿根廷不幸飲恨敗北。然而，這場比賽正式開踢前，涉及的討論早已超越體育層面，在社群媒體上演變成一場象徵以色列、巴勒斯坦對立的「代理戰」，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於決賽前夕，接受阿根廷駐以色列大使贈送的國家隊球衣，並公開表態支持阿根廷隊一事，在中東戰事未歇之際，也讓這場比賽蒙上一點政治色彩。
根據《以色列時報》、《耶路撒冷郵報》報導，近年阿根廷與西班牙政府，在以巴衝突的議題上，立場南轅北轍，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）是目前全球最堅定支持以色列的領導人之一，不僅曾多次到訪，也公開表示將把阿根廷駐以色列大使館遷往耶路撒冷，並與以色列總理納坦雅胡保持密切互動。
相較之下，西班牙桑切斯（Pedro Sánchez）政府則批評以色列在加薩的軍事行動，甚至還在2024年正式承認巴勒斯坦國，成為歐洲支持巴勒斯坦的重要聲音之一，因此也獲得不少挺巴人士支持。
除了政府，2國球隊的代表性球星，也分別被賦予不同的政治意涵。報導指出，儘管梅西（Lionel Messi）在職業生涯中，一直避免公開發表政治言論，但他多年來與以色列保持一定互動，曾多次造訪以色列參與友誼賽、商業活動，因此在部分挺巴社群中，梅西被視為「親以色列」象徵。
另一方面，有摩洛哥背景的西班牙19歲新星亞馬爾（Lamine Yamal），近期則在一場關鍵戰役後，高舉巴勒斯坦國旗慶祝，引發國際媒體關注，讓他成為不少挺巴網友眼中的代表人物。
報導指出，這種政治投射迅速蔓延至社群平台，許多支持以色列的網友高喊「阿根廷代表以色列」，支持巴勒斯坦的網友則力挺西班牙，使原本單純的足球決賽，被賦予中東政治對抗的象徵意義。
不過，報導也提醒，這類政治化討論，常常會伴隨一些陰謀論甚至仇恨色彩，被渲染成各種缺乏證據的政治指控，有些甚至帶有反猶太意味，將足球比賽與地緣局勢強行連結。
分析認為，足球向來被視為超越政治、凝聚人心的熱血運動，但在以巴衝突持續延燒、全球輿論高度對立的背景下，即使是世界盃決賽，也難以完全置身事外；從各國外交立場、球星個人形象，到社群媒體上的輿論壓力，都讓阿根廷與西班牙這場冠軍戰，在哨音響起之前，就已先成為另一場國際政治的角力場。
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除了政府，2國球隊的代表性球星，也分別被賦予不同的政治意涵。報導指出，儘管梅西（Lionel Messi）在職業生涯中，一直避免公開發表政治言論，但他多年來與以色列保持一定互動，曾多次造訪以色列參與友誼賽、商業活動，因此在部分挺巴社群中，梅西被視為「親以色列」象徵。
另一方面，有摩洛哥背景的西班牙19歲新星亞馬爾（Lamine Yamal），近期則在一場關鍵戰役後，高舉巴勒斯坦國旗慶祝，引發國際媒體關注，讓他成為不少挺巴網友眼中的代表人物。
不過，報導也提醒，這類政治化討論，常常會伴隨一些陰謀論甚至仇恨色彩，被渲染成各種缺乏證據的政治指控，有些甚至帶有反猶太意味，將足球比賽與地緣局勢強行連結。
分析認為，足球向來被視為超越政治、凝聚人心的熱血運動，但在以巴衝突持續延燒、全球輿論高度對立的背景下，即使是世界盃決賽，也難以完全置身事外；從各國外交立場、球星個人形象，到社群媒體上的輿論壓力，都讓阿根廷與西班牙這場冠軍戰，在哨音響起之前，就已先成為另一場國際政治的角力場。