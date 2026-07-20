我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市昨(20)日晚間發生一起火警，位於市區的傳奇地標「西北飯店」不幸遭大火付之一炬，所幸歷史建物內的人員皆平安救出。對此，民進黨台中市議員江肇國在臉書發文表達不捨，痛心表示這場大火讓台中全才藝術家王水河的珍貴作品「又少了一件」。江肇國指出，西北飯店落成於1966年7月，當時的所有人蕭森玉（亦為森玉飯店、森玉戲院主人）特別禮聘全才藝術家王水河操刀設計。該建築在當年堪稱震撼全台的前衛之作，不僅擁有不對稱的前衛外觀、獨特的「西北飯店」手寫字體、挑高的室內空間，更裝飾有裸女浮雕，連內部的舞台及多款家具桌椅，皆出自王水河之手。江肇國說，除了建築美學，西北飯店更承載了台中的風華歲月。飯店內的著名音樂廳曾邀請一代巨星鄧麗君駐唱，一、二樓的高級日本料理更是政商名流聚會的首選，當年西北扶輪社、霧峰扶輪社等重要社團皆在此創設或舉行例會。江肇國也感性分享自己的童年回憶表示，小時候自家就在西北飯店正對面開設「美美百貨行」，雖然當時年紀尚小，但仍依稀記得飯店的奢華榮景，以及出入那些打扮新潮的仕紳名流。台中市立綠美圖日前才剛宣布將於8月29日推出「王水河紀念個展」。江肇國惋惜地說，不知道西北飯店的歷史是否有被納入展覽紀錄中，若來不及收錄，在經歷昨晚的祝融之災後，這棟見證台中一甲子繁華的傳奇飯店，未來恐怕只能從攝影大師余如季的老照片中去追尋了。