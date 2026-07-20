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▲接續推出的「聲聲不息音樂會」，邀集9個社頭與流行音樂團隊跨界合作，市長邀請全台民眾走進大溪感受不一樣的城市魅力。（圖／主辦單位提供）

桃園年度民俗盛事「大溪大禧」在大溪老城區大匯演，由32個在地社頭參與，透過北管樂音、傳統藝陣及陣頭展演，重現關聖帝君聖誕慶典熱鬧景象，吸引大批民眾與遊客走進老城，感受大溪百年宗教文化與民俗魅力。桃園市長張善政表示，大溪關聖帝君聖誕慶典是年度最具代表性的民俗活動，也是桃園重要的無形文化資產。大溪32個歷史悠久的社頭長年透過遶境、藝陣及祭典活動，凝聚地方向心力，也讓傳統文化得以世代傳承。今年活動以「慶典音樂」為策展主題，希望透過北管音樂，引領更多民眾認識大溪深厚的人文底蘊。桃園市文化局指出，大溪大禧多年來以「體驗、參與、復振」為策展核心，不僅保存傳統祭典文化，也結合居民、社頭及地方店家共同投入，讓整座大溪老城成為一座「活的文化博物館」。今年活動規劃約40場系列活動，內容涵蓋文化走讀、民俗體驗、特色遊程、教育推廣及手作課程，豐富多元，吸引大批民眾參與。除了開幕大匯演外，第二週將舉辦「聲聲不息音樂會」，邀請9個社頭攜手流行音樂團隊跨界演出，以北管、西洋樂器及現代音樂融合，展現傳統藝術的新風貌，期望吸引更多年輕族群走近民俗文化，認識關聖帝君慶典背後所承載的地方信仰與歷史記憶。文化局表示，大溪大禧不只是宗教祭典，更是地方文化保存的重要平台，透過居民自主參與、社頭世代傳承與策展創新，讓傳統民俗持續與現代生活接軌，也讓更多人看見大溪深厚的文化底蘊與城市魅力。