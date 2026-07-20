暑假最新手搖飲料優惠！可不可熟成紅茶表示，「買一送一」新店開幕優惠連喝2天；UG Tea表示，超美「撕撕杯」開喝全新白桃烏龍系列，爽抽「買一送一、免費飲品」開箱驚喜；秀身分證對中名字有「馬」或生肖屬馬，免費喝8酵茶一次看。
可不可熟成紅茶：「買一送一」新店開幕優惠！連喝2天
可不可熟成紅茶表示，全新店面台中重慶青海目前試營運，預告開幕優惠搶先看！
7月24日至7月25日連續2天，每日上午10:00-12:00，於可不可重慶青海店購買指定飲品，爽喝大杯「同品項買一送一」優惠。
提醒大家，指定飲品為熟成紅茶／半熟烏龍／輕纖穀奈茶；僅限現場顧客，每人單筆限購2組；恕無法額外加價加料或更換其他品項；恕不配合買五送一優惠及會員禮物券使用。
可不可熟成紅茶 重慶青海店 資訊
地址：台中市西屯區重慶路181-1號
時間：10:00-21:00
電話：04-2313-0368
UG Tea：全新白桃烏龍「撕撕杯」開喝！爽抽買一送一
UG Tea盛夏推出全新白桃烏龍系列，白桃香氣結合烏龍茶韻，主打輕盈「白桃烏龍純茶」50元、茶奶平衡的「白桃烏龍UG奶茶」80元及國產鮮乳調製的「白桃烏龍鮮奶茶」80元，3款新品7月21日開喝。
7月24日起，UG Tea再推出全新「撕撕杯」，融合極光虹彩、金屬光澤與夢幻白桃色調，打造Y3K未來科技感杯身。只要撕開指定區域，即可體驗互動遊戲，有機會抽中「買一送一、免費飲品」等限定好禮開箱驚喜。
UG Tea暑假三大手搖飲料優惠！
◾️7月21日至8月3日，UG Tea限定「桃氣滿滿組」，購買兩杯白桃烏龍UG奶茶，免費送「白桃限定雙杯保冷袋」；會員購買再加贈會員點數50點。
◾️7月21日至8月31日（或送完為止），UG會員購買白桃系列任乙杯，即可獲得抽獎資格乙次，有機會把限量「幻銀澎澎鏡子吊飾」帶回家；
8酵茶：身分證對中「馬」！免費請喝飲料
手搖飲料8酵茶，盛夏西瓜系列消暑開賣，即日起至7月23日，上市3大優惠活動開跑：
◾️免費喝！秀出身分證，名字有「馬」或生肖屬馬，免費請喝一杯飲料。
◾️整筆免單、第二杯半價！買兩杯西瓜系列玩嘻芭辣骰骰樂，有機會整筆免單、第二杯半價。
◾️LINE會員限定！買西瓜系列「免費送8成是茶」。
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可不可熟成紅茶表示，全新店面台中重慶青海目前試營運，預告開幕優惠搶先看！
7月24日至7月25日連續2天，每日上午10:00-12:00，於可不可重慶青海店購買指定飲品，爽喝大杯「同品項買一送一」優惠。
提醒大家，指定飲品為熟成紅茶／半熟烏龍／輕纖穀奈茶；僅限現場顧客，每人單筆限購2組；恕無法額外加價加料或更換其他品項；恕不配合買五送一優惠及會員禮物券使用。
可不可熟成紅茶 重慶青海店 資訊
地址：台中市西屯區重慶路181-1號
時間：10:00-21:00
電話：04-2313-0368
UG Tea盛夏推出全新白桃烏龍系列，白桃香氣結合烏龍茶韻，主打輕盈「白桃烏龍純茶」50元、茶奶平衡的「白桃烏龍UG奶茶」80元及國產鮮乳調製的「白桃烏龍鮮奶茶」80元，3款新品7月21日開喝。
7月24日起，UG Tea再推出全新「撕撕杯」，融合極光虹彩、金屬光澤與夢幻白桃色調，打造Y3K未來科技感杯身。只要撕開指定區域，即可體驗互動遊戲，有機會抽中「買一送一、免費飲品」等限定好禮開箱驚喜。
UG Tea暑假三大手搖飲料優惠！
◾️7月21日至8月3日，UG Tea限定「桃氣滿滿組」，購買兩杯白桃烏龍UG奶茶，免費送「白桃限定雙杯保冷袋」；會員購買再加贈會員點數50點。
◾️7月21日至8月31日（或送完為止），UG會員購買白桃系列任乙杯，即可獲得抽獎資格乙次，有機會把限量「幻銀澎澎鏡子吊飾」帶回家；
手搖飲料8酵茶，盛夏西瓜系列消暑開賣，即日起至7月23日，上市3大優惠活動開跑：
◾️免費喝！秀出身分證，名字有「馬」或生肖屬馬，免費請喝一杯飲料。
◾️整筆免單、第二杯半價！買兩杯西瓜系列玩嘻芭辣骰骰樂，有機會整筆免單、第二杯半價。
◾️LINE會員限定！買西瓜系列「免費送8成是茶」。