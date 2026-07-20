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可不可熟成紅茶：「買一送一」新店開幕優惠！連喝2天

可不可熟成紅茶 重慶青海店 資訊

UG Tea：全新白桃烏龍「撕撕杯」開喝！爽抽買一送一

UG Tea暑假三大手搖飲料優惠！

▲UG Tea全新「撕撕杯」開喝白桃烏龍系列新品。（圖／UG樂己 page.line.me/370ivune）

8酵茶：身分證對中「馬」！免費請喝飲料

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暑假最新手搖飲料優惠！可不可熟成紅茶表示，「買一送一」新店開幕優惠連喝2天；UG Tea表示，超美「撕撕杯」開喝全新白桃烏龍系列，爽抽「買一送一、免費飲品」開箱驚喜；秀身分證對中名字有「馬」或生肖屬馬，免費喝8酵茶一次看。可不可熟成紅茶表示，全新店面台中重慶青海目前試營運，預告開幕優惠搶先看！提醒大家，指定飲品為熟成紅茶／半熟烏龍／輕纖穀奈茶；僅限現場顧客，每人單筆限購2組；恕無法額外加價加料或更換其他品項；恕不配合買五送一優惠及會員禮物券使用。地址：台中市西屯區重慶路181-1號時間：10:00-21:00電話：04-2313-0368UG Tea盛夏推出全新白桃烏龍系列，白桃香氣結合烏龍茶韻，主打輕盈「白桃烏龍純茶」50元、茶奶平衡的「白桃烏龍UG奶茶」80元及國產鮮乳調製的「白桃烏龍鮮奶茶」80元，3款新品7月21日開喝。7月24日起，UG Tea再推出全新「撕撕杯」，融合極光虹彩、金屬光澤與夢幻白桃色調，打造Y3K未來科技感杯身。◾️7月21日至8月3日，UG Tea限定「桃氣滿滿組」，購買兩杯白桃烏龍UG奶茶，免費送「白桃限定雙杯保冷袋」；會員購買再加贈會員點數50點。◾️7月21日至8月31日（或送完為止），UG會員購買白桃系列任乙杯，即可獲得抽獎資格乙次，有機會把限量「幻銀澎澎鏡子吊飾」帶回家；手搖飲料8酵茶，盛夏西瓜系列消暑開賣，即日起至7月23日，上市3大優惠活動開跑：◾️◾️◾️