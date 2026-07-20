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大S（徐熙媛）去年（2025）2月病逝後，留下上億遺產與豪宅等資產，後續繼承問題受到關注，近期更接連爆出具俊曄未放棄繼承、與徐家失和等傳聞，引發外界熱議。不過，具俊曄一名相識數十年的摯友首度接受韓媒《MHN Sports》專訪，強調所有爭議都與事實不符，直言具俊曄現在「依然守在熙媛身邊」，根本無心理會遺產問題，就連S媽（黃春梅）也一直照顧著他，還會親自下廚做飯給女婿吃。大S病逝後，老公具俊曄曾公開表示「所有權限都交給岳母」沒要爭產，但是S媽日前坦言無她法繼承，前夫汪小菲則透過律師聲明表示，兩名家人可繼承三分之二遺產，具俊曄則依法繼承三分之一。由於大S生前累積龐大演藝收入、投資及不動產，總額高達上億元，目前仍須逐筆清查確認，因此鉅額資產處於凍結狀態。豈料近日又傳出具俊曄其實沒有放棄繼承權，甚至一度被說是遭到S媽要求簽署放棄財產文件，而且協助擬定該文件的還是小S（徐熙娣）老公許雅鈞的律師妹妹，對此S媽僅回應「不知道」，許雅鈞則以「齊東野語」駁斥傳聞。面對外界不斷放大的各種說法，具俊曄的摯友首度出面還原近況，他表示具俊曄根本不在意遺產爭議，也幾乎不看外界怎麼說，「他現在很少接韓國朋友的電話，前陣子我跟他通電話時，他也還陪在熙媛身邊。」摯友透露具俊曄目前留在台灣，生活低調，把重心全放在思念亡妻上，沒有心思理會外界紛擾。至於盛傳具俊曄與徐家人鬧翻，摯友也幫忙否認，強調雙方關係一直都很好，「他和家人完全沒有任何問題，反而相處得很好，岳母甚至還會親自做飯照顧俊曄。」另外，外界傳出他搬到大S墓園附近居住，並非外傳的另有隱情，只是因為從原本住處往返墓園每天要花上2個小時，才決定搬到附近，沒想到最後卻被過度解讀。不過事發至今，具俊曄從未回應，摯友就說：「他不會特別表態，他本來就是這樣的人。現在對他來說，最重要的只有熙媛，其他事情他根本不會放在心上。」而所有的朋友現在都不會主動提起徐熙媛，「我們都覺得，應該等俊曄自己慢慢整理好心情」。