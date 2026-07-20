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BLACKPINK成員Jennie日前在社群曬出一張跟神祕男子的親密拍立得合照，讓外界猜測該不會是要認愛，不過隨著她的新歌《Less than a LOVER》即將推出，網友開始瘋狂比對男主角身分，其中2002年出生的台灣男模NAH（本名晉愷）被猜測就是照片主角，掀起巨大討論。NAH目前隸屬韓國經紀公司GRANbrew，在韓國發展模特兒事業中，他擁有乾淨五官以及一些憂鬱感的「鹽系」氣質，他曾坦言自己不是傳統模特兒長相，沒想到這反而讓他受到韓、日時尚圈青睞，根據了解，他當年只因為一張帥照就被相中，進而簽約赴韓發展。在異國發展的NAH陸續拍攝雜誌和廣告，甚至登上聖水洞大型廣告看板，還受邀出演SEVENTEEN成員DK、勝寛組成小分隊DxS的歌曲〈Blue〉MV，在韓國時尚圈逐漸打開知名度。這次Jennie即將推出全新單曲《Less than a LOVER》，她先是在IG曬出與神祕男子依偎的拍立得，掀起外界瘋狂猜測，有眼尖網友比對身形後，猜測男主角有可能就是NAH，且他的IG帳號也被Jennie公司創意總監追蹤，讓傳聞更加發酵。截至目前為止Jennie及經紀公司尚未正式公布MV男主角身分，NAH是否就是神祕男子還沒被證實，一切將待MV完整版公開後揭曉。