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西班牙在本屆世界盃足球賽以1:0粉碎阿根廷的連霸夢，抱走大力金盃，怎料，阿根廷球員疑似輸不起，賽後情緒失控揮拳痛毆西班牙球員，阿根廷隊長梅西見到這一幕看傻眼，隨後別過頭看似無奈又鎮定的表情全被錄下，球迷也幫他配OS：「這群小孩我管不動了...」終場哨聲響起，阿根廷確定輸給西班牙後，阿根廷後衛納韋爾莫利納（Nahuel Molina）在一名西班牙遞補球員跑過身旁時，突然伸手揮拳砸向對方的腹部，接著中場大將利安德羅帕雷德斯（Leandro Paredes）也被拍到正面對西班牙球員艾里克加西亞（Eric Garcia）鎖喉，場面非常混亂。這時鏡頭直擊，阿根廷隊的大家長梅西站在一旁目擊全武行的過程，只見他先是定睛看到傻住，接著立刻撇頭，幾秒後才站定位、雙手叉腰形成三七步，靜靜地看著眼前的衝突場面，似乎感到十分無言。梅西見到隊友大打出手的淡定反應，讓球迷笑說：「一個精疲力盡的大人，在外圍看著一群小屁孩打鬧，不想理也懶得裡的樣子」、「他也累了，他們還有體力在那打，真讓人搖頭」、「一父老子要退休了，與世無爭的感覺」、「梅西表示：年輕人的天下，年輕人自己打吧！」