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2026年世界盃由西班牙睽違16年再度捧起大力神盃，在奪冠背後，賽後的一段場邊花絮卻意外成為台灣球迷熱議的焦點。西班牙後衛庫庫雷利亞（Marc Cucurella）在混合採訪區現身、即將離開球場時，竟然把象徵世界足壇最高榮耀的大力神盃，直接放進一個透明塑膠袋裡提著走。腳上還穿著拖鞋，超級隨性的模樣瞬間在社群平台瘋傳，讓許多網友笑到不行喊：「還以為是去買菜。」頂著招牌蓬鬆爆炸頭的庫庫雷利亞，在本屆世界盃的表現堪稱「銅牆鐵壁」。根據數據統計，他在整屆世界盃中，總共竟然只被對手成功過掉2次。西班牙在決賽中成功完封擁有豪華鋒線的阿根廷，全屆賽事更僅僅丟失1球，防守表現甚至超越了2010年奪冠的傳奇前輩。然而這位在場上讓頂級前鋒聞風喪膽的防守大閘，私底下竟然超鬆弛。賽後他換上拖鞋和寬大的短褲走出球場，手裡還提著一個極度不起眼的透明塑膠袋。而那座無數足球員窮盡一生追求的大力神盃，就這樣被他塞在塑膠袋裡，一路晃呀晃地提著走。這段花絮影片流傳到台灣社群平台後，立刻引發網友瘋狂熱議，紛紛留言笑稱：「還以為是去樓下買菜回來」、「最強鬆弛感」、「他甚至還絆了一下，以為在海裡抓了什麼好東西」，竟然還有網友說像露宿街頭的街友。除了提塑膠袋的爆笑畫面，庫庫雷利亞在賽後受訪時，也大方談到了賽前的瘋狂承諾。賽前他說：「如果奪冠，就把總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）紋在身上」。賽後面對媒體追問，庫庫雷利亞興奮地表示：「我現在必須認真想想，到底要把路易斯（總教練）紋在身體的哪個顯眼位置了。等一下回程的飛機上，我會跟隊友們好好的討論這件事。」西班牙冠軍教頭德拉富恩特賽後得知後也忍不住笑著回應：「非常感謝大家的厚愛，雖然我到了這個年紀已經不適合刺青了，但我知道這群年輕人言出必行。我已經跟他們開玩笑說『你們選錯目標了啦』，雖然我長得不難看、不用刻意刺在隱蔽部位，但看到他們願意信守承諾，我由衷感到自豪和開心。」