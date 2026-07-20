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▲BTS在世界盃決賽帶來〈Dynamite〉的精彩演出。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃足球賽在今（20）日圓滿結束，由西班牙擊敗阿根廷奪冠。而除了賽事外，決賽中間也安排了多位重量級巨星登台表演，其中，韓國天團BTS開全麥獻唱〈Dynamite〉的超狂唱跳實力被讚爆。不過竟有粉絲大開地獄哏笑說：「BTS比韓國隊更早踏進世界盃決賽。」BTS在今日的世界盃決賽中，開全麥獻唱了超人氣歌曲〈Dynamite〉，展現超狂唱跳實力，精采表演直接在各大社群瘋傳，有粉絲轉發到Threads後，感動直呼對BTS感到非常驕傲，「BTS真的沒話說，太強了」、「我們的驕傲。」但竟有人歪樓笑說：「甚至比韓國隊更早進世界盃決賽場地。」讓網友笑翻直呼超地獄。BTS表演中就算隨著節奏勁歌熱舞，但也絲毫不影響他們的穩定唱功，帶給觀眾非常精彩的表演，各國球迷也都紛紛給予大力稱讚。其中，BTS還故意將歌詞融入「踢球」、「足球」的字眼致敬世界盃，也被大讚超有心。事實上，韓國隊今年在小組賽中，對上地主國墨西哥、南非及捷克，並分別以0比1輸給了墨西哥與南非，因此無緣打進16強，是近年最差的戰績之一。韓國隊也因此被韓國民眾怒批，並點名總教練洪明甫不適當的戰術調度，像是讓隊中王牌、隊長孫興慜坐在板凳區等，都被說是導致出局的最大原因。