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▲好市多乳製品爆負評潮！（圖／截自賣場官網）

台灣版本 ：1.89公升瓶裝，採「2瓶一組」販售（商品編號 #855679 ），也有大宗版本是1.89公升×6瓶×16箱（多為餐飲業採購）

：1.89公升瓶裝，採「2瓶一組」販售（商品編號 ），也有大宗版本是1.89公升×6瓶×16箱（多為餐飲業採購） 美國版本：則是報導中提到、容易漏奶的1加侖（約3.78公升）方形容器，是美國賣場常見的超大容量包裝規格

▲好市多退貨機制（圖／路透社／達志影像）

美式賣場好市多（Costco）商品種類應有盡有，從高檔的保加利亞魚子醬到超大份量布丁一應俱全，是許多家庭採買的首選。然而，即便選擇極為豐富，美國好市多在某些雜貨上卻爆出爭議！近期不少Reddit社群會員紛紛控訴，好市多部分「乳製品」頻頻踩雷，不僅買回家幾天就變質發霉，甚至還因包裝問題導致車廂化身「酸奶池」，迫使大批會員利用退貨機制拿回血汗錢。美媒《The Takeout》報導，不少購物者表示，他們在好市多購買的牛奶與起司，明明離包裝上的效期還有很久，卻在買回家短短幾天內就快速變質或發霉。一位苦主就在Reddit上氣炸直呼：「我已經徹底放棄在那裡買牛奶和鮮奶油了！每次一打開，裡面早就已經全部凝結變質！」除了容易變質，包裝設計更是另一大噩夢。查證發現，好市多自家品牌（Kirkland Signature）加侖裝牛奶採用設計，原本是為了讓運輸更便宜、更環保，卻導致傾倒時特別容易滴漏，消費者分析師拉姆霍德直言：「我幾乎沒有一次使用這種瓶子倒牛奶時，沒有灑出來過。」許多會員表示，開車回家後才發現牛奶在車廂內滲漏，搞得整台車都是酸臭味，直呼「這真的會讓人邊收拾邊哭」。值得一提的是，好市多似乎已聽到消費者抱怨，據傳正著手改善這項包裝設計問題。，但包裝規格跟美國版本不太一樣：也就是說，，台灣消費者買到的是相對小容量的1.89公升瓶裝，漏奶問題相對較不會發生。遭殃的還不只牛奶！好市多自家品牌的奶油起司（Cream Cheese）也遭到大量負評攻擊，不少網友抱怨其口感與風味極差，形容味道「又苦、又黏、又奇怪」。查證發現，問題根源出在配方一口氣添加了（角豆膠、關華豆膠、玉米糖膠），一款產品同時使用三種增稠劑被形容為「明顯過量」，正是導致口感詭異黏膩的技術性原因，甚至有網友分享慘痛經驗：用這款起司做的蛋糕難吃到「整整十年後，我們還會想起這個蛋糕有多可怕」。連帶切達起司（Cheddar）與串起司（String Cheese）也遭到網友點名，批評帶有令人反感的過度酸味；莫札瑞拉起司評價同樣兩極，部分消費者反映「吃到一半感覺已經變質」。幸好，面對這些令人失望的乳製品，好市多主打的「100%滿意保證」退貨政策成為會員最後的救贖。不論是易腐敗、已拆封甚至吃了一半的商品，原則上都能拿回全額退款。面對發霉、漏奶這種帶回賣場會造成髒亂或衛生隱患的狀況，有好市多員工跳出來解惑，坦言門市其實會接受「照片證明」，一位好市多櫃台員工直言：「說實話，只要顧客跟我說遇到加侖漏奶這種麻煩事，無論有沒有把爛瓶子帶回來，我都會直接退錢。」更有網友分享，自己拿了吃不到一半且已經發霉的帕瑪森起司去退，雖然被工作人員稍微善意提醒，但最後依然順利拿到退款，直呼好市多的退貨機制還是相當可靠。值得補充的是，這波「好市多商品負評」討論並非單一篇報導的孤立現象，GOBankingRates、Daily Meal、Tasting Table等多家美國消費媒體，近期都各自整理過好市多熱門負評商品清單，顯示這已成為Reddit等社群平台上持續延燒的消費話題，乳製品只是其中最受矚目的一塊。