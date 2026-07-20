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韓國人賭性有多強？從過去炒作加密貨幣一路到近期槓桿、借貸炒股，都掀起一波大海嘯，沒想到連學生也持續加入賭局。韓國警察廳自5月中旬實施青少年網路賭博自願申報系統以來，短短兩個月竟有八百件通報，且第二個月的數量幾乎是首月的一倍。根據韓聯社報導，韓國警察廳日前針對青少年網路賭博實施「自首制度」，統計結果顯示，在政策推行僅一個月內，主動坦承參與賭博的學生人數激增了70%以上，揭開了校園網路賭博問題的冰山一角。報導提到，自今年5月18日「青少年網路賭博自願申報制度」實施以來，韓國全國共接獲806起申報案件，其中青少年本人自首為629件，家長或監護人舉報則有177件。值得注意的是，該制度實施進入第二個月後，申報件數達到512件，相較於第一個月份的294件大幅成長了74%。警方分析認為，原本隱藏在暗處的青少年賭博實態，透過媒體陸續報導後引發社會關注，進而推動了自首與舉報件數的急遽攀升。隨著統計數據曝光，多起觸目驚心的個案也隨之浮上檯面：京畿道南部一名18歲青少年，為了籌措賭資，向10多名非法高利貸業者借款。雖然本金僅500萬韓元（約新台幣12萬元），但年利息竟高達200%。青少年因面臨恐嚇等非法討債手段，痛苦不堪而選擇自首。釜山一名14歲國中生，向同班及同校的41名同學總共借了200萬韓元。經警方調查，B君在賭博網站上累積的投注總額竟高達2600萬韓元（約新台幣62萬元）。此案是由「校園專責警察」從教師單位接獲學生之間有異常金錢往來的資訊後，對全校學生進行普查才揭發。大邱一名13歲少年則坦言，自己從小學六年級開始，為了賺取零用錢而接觸網路賭博，到目前為止投入的賭資已達650萬韓元（約新台幣15萬元）。慶尚北道聞慶市一名14歲國中生則瞞著父親，分批數十次從父親的銀行帳戶中私自提領了高達3000萬韓元（約新台幣72萬元）全部用於下注。針對這些自願申報的青少年，韓國政府已介入協助，協助對接賭博預防治療中心、精神科成癮治療計畫，並提供債務調整支援。這項自首制度將持續實施至今年8月底，凡是未滿19歲、曾有網路賭博經驗的青少年及其監護人皆為適用對象。