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大馬丁單場11次神撲！締造世界盃決賽新紀錄

▲阿根廷門將大馬丁全場完成11次撲救，改寫世界盃決賽自1966年有完整數據統計以來的單場最多撲救紀錄，即使未能守住冠軍，也讓全球球迷見證門將位置的極致演出。（圖／美聯社／達志影像）

帶傷拚世界盃！大馬丁「手指骨折」卻拒絕手術

▲有球迷笑稱，大馬丁應該領雙倍薪水，因為他接連擋下多次高品質射門，讓阿根廷始終保有爭冠希望。即便球隊最終落敗，他仍被視為本場最耀眼的球員之一。（圖／翻攝自Selección Argentina X）

從10年替補生涯到世界級門神！再成阿根廷精神象徵

▲回顧大馬丁生涯，從17歲旅歐、歷經10年替補與多次外借，到幫助梅西圓夢奪冠，大馬丁以堅持與實力寫下勵志故事，即便無緣連霸，仍贏得球迷尊敬。（圖／馬丁尼茲IG@emi_martinez26）

阿根廷在2026世界盃冠軍戰歷經120分鐘激戰，最終以0比1不敵西班牙，無緣完成連霸。不過，阿根廷門神「大馬丁」馬丁尼茲（Emiliano Martínez）再次用驚人表現成為全場焦點，他在決賽一共完成11次撲救，不僅力保球隊長時間不失球，更改寫世界盃決賽史上單場最多撲救紀錄。即使球隊最終失冠，仍有大量球迷認為，大馬丁堪稱阿根廷陣中最重要的功臣，甚至請願要提供給他2倍薪水。根據自1966年起的世界盃數據統計，大馬丁在本屆冠軍戰於正規90分鐘完成10次撲救，延長賽再增加1次，合計11次成功擋下對手攻勢，寫下世界盃決賽新紀錄。面對進攻火力旺盛的西班牙，大馬丁多次化解險情。西班牙全場15次射門、10次命中門框範圍，但直到延長賽才突破防線。其中，下半場補時階段最具代表性的關鍵一幕，是西班牙獲得自由球機會，由波洛（Pedro Porro）與亞馬爾（Lamine Yamal）共同設計戰術，最終由亞馬爾起腳射門，但這記原本可能終結比賽的射門，仍被大馬丁精彩化解，成功將比賽拖入延長賽。事實上，大馬丁能站上世界盃舞台並不容易。賽前他曾透露，自己在世界盃開踢前便因右手無名指骨折受傷，醫師一度建議立即接受手術，但為了參加世界盃，他選擇延後治療。大馬丁坦言，傷勢每天都會疼痛，因此必須接受特殊訓練，小組賽期間甚至無法與隊友正常合練。直到對上埃及的比賽前恢復完整訓練後，他才逐漸找回比賽節奏。對此，不少球迷直呼，「阿根廷守門員這場應該要領兩倍薪吧，整隊只有他一個人在幹正事」、「大馬丁是聖馬丁了，撲了十顆真的超扯，今天的表現真的超強超強，心目中的金手套先頒給你」、「他真的蠻厲害的，西班牙攻成這樣還能守住」、「超多漂亮射門都擋住了，真的是太扯」、「要不是大馬丁，西班牙不會只贏一球」、「阿根廷守門員根本是全場MVP」。大馬丁在2021年美洲盃準決賽點球戰撲出3球，一戰成名，協助阿根廷打破多年冠軍荒。他曾公開表示，自己最大的夢想，就是幫助梅西（Lionel Messi）贏得世界盃。2022年卡達世界盃決賽，他在延長賽最後時刻擋下法國致命單刀，並於點球大戰建功，幫助阿根廷奪冠，自己也獲得金手套獎。然而現年39歲的大馬丁，職業生涯並非一路順遂。17歲時，他離開阿根廷前往英格蘭加盟兵工廠（Arsenal），但長達10年間始終無法站穩主力位置，期間被外借至6支不同球隊，歷經漫長等待。直到2020年，兵工廠主力門將受傷，大馬丁臨危受命，把握機會協助球隊奪得足總盃冠軍，從此迎來生涯轉折。之後轉戰阿斯頓維拉（Aston Villa），並在28歲首度入選阿根廷國家隊。雖然這次無法完成世界盃連霸，但大馬丁在2026年決賽締造11次撲救的新紀錄，加上帶傷奮戰的故事，依舊讓許多球迷深受感動。對不少人而言，他不只是阿根廷門將，更是球隊一路奮戰到最後的精神象徵。