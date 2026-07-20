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黃偉哲、翁章梁婉拒 籲食安回歸專業

台中市長盧秀燕除號召「725上凱道」抗議中聯致癌油事件，還宣布將串聯各縣市首長召開「反毒油線上國是會議」，彙整地方意見向中央提出建言。盧秀燕今（20）日表示，已親自致電邀請南部縣市長參與，希望不分藍綠共同為食安把關。不過，台南市長黃偉哲與嘉義縣長翁章梁已相繼表態婉拒，並呼籲食安議題不應淪為政治攻防。盧秀燕今天北上探視國民黨台北市議員楊植斗等絕食抗議者，受訪時表示，日前中央與地方曾因美台關稅議題召開線上國是會議，地方政府將第一線面臨的困境與建議提供中央參考，因此這次致癌油事件，也希望比照辦理。她表示，昨天與台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善、基隆市長謝國樑討論後已有共識，希望盡快召開會議，「不是明天就是後天」，並邀請全台所有縣市長共同參與，不分政黨、不分藍綠，「有一些南部縣市長，我也親自打電話、親自聯絡邀請」，會後將彙整地方建議送交中央，希望中央重視第一線地方政府的意見。不過台南市政府已證實，市長黃偉哲不會出席這場線上國是會議。市府表示，今天已邀集相關局處召開油品食安專案會議，針對各項精進作為進行討論。台南市政府強調，依《食品安全衛生管理法》，地方政府本就是食安把關第一線，各縣市政府都應依法善盡職責，落實查核與管理，才是真正對人民負責。嘉義縣長翁章梁今天受訪時也表明不會參加。他表示，不論是修法或增加稽查資源，都應由中央與地方共同討論、共同承擔責任，食安攸關全民健康，「大家應把政治擺在一邊」，避免讓食安議題流於政治對立，否則並非人民之福。