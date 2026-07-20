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資深藝人周麟15日被發現陳屍租屋處，享壽75歲，警方初步研判因慢性疾病離世，死亡時間約已2至3天。今（20）日舉行告別式，現場儀式低調簡單，家屬僅由姊姊周衍東出面主持後事，送弟弟走完人生最後一程，而演藝圈好友劉尚謙、恬娃及演藝工會理事長曹雨婷等人也現身弔唁，陪伴昔日好友最後一程。周麟生前未育有子女，告別式上也未見其他直系親屬，由姊姊周衍東一肩扛起後事，現場氣氛莊嚴肅穆。演藝圈好友劉尚謙特地到場上香，並代表好友致詞追思，回憶兩人自民國67年合作《怒劍狂花》相識，之後不僅一起拍戲，也在秀場互相扶持，情誼長達數十年。劉尚謙表示，周麟與自己的家人也十分熟識，「他的爸爸媽媽我都叫乾爸乾媽」，如今送走老友，內心十分不捨，也感謝陳美鳳、曹雨婷及多位演藝圈人士協助處理後事。談起周麟晚年的健康狀況，劉尚謙透露，他多年來飽受糖尿病所苦，血糖一直偏高，卻始終抗拒吃藥，甚至因健康狀況不佳，連白內障手術都無法進行。劉尚謙坦言，自己曾多次勸他接受治療、改變飲食習慣，但周麟個性相當倔強，「他臉拉不下來，我勸他也愛聽不聽」，直到一位長期資助他的張姓友人前往探視時，才驚覺他已經離世。周麟曾是中視力捧小生，全盛時期主持多檔綜藝節目，也演出《怒劍狂花》等作品，在秀場年代更擁有高知名度。不過晚年因投資失利、健康惡化，生活逐漸陷入困境。劉尚謙透露，由於周麟沒有子女，家屬最終決定依照規劃，以花葬方式長眠陽明山，讓這位曾帶給觀眾無數歡笑的資深藝人，以最自然的方式告別人生舞台。