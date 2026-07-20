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新冠症狀不只發燒咳嗽

▲部分新冠患者可能出現腹瀉、嘔吐等腸胃道症狀，但仍須由醫師診斷，不能僅憑症狀判定。（示意圖／NOWnews資料照）

醫師：新冠症狀範圍廣 嘔吐、腹瀉也可能發生

▲新冠疫情升溫，醫師提醒高風險族群應留意自身健康狀況，並依疾管署建議接種疫苗。（示意圖／取自Pixabay）

吐拉型新冠為何可能沒驗出？症狀太像腸胃炎

國內新冠疫情持續升溫，有民眾在Threads分享感染後不一定會明顯發燒，也可能出現頭暈、腸胃不適、聲音沙啞、全身痠痛，以及嗅覺、味覺異常。貼文引發不少網友分享親身經歷，有人直呼「新冠的頭暈真的可怕，吐慘了」，也有人發燒、頭暈、發冷，甚至又吐又拉。家醫科李文祺醫師接受《NOWNEWS今日新聞》訪問表示，新冠症狀確實相當多元，噁心、嘔吐及腹瀉都可能發生，但腸胃症狀並非新冠特有，無法只靠症狀判斷是否染疫。民眾發文表示，過去民眾對新冠的印象多半停留在發燒、咳嗽，但感染後也可能沒有明顯發燒，反而出現持續頭暈、腸胃不適、聲音沙啞、全身痠痛，以及嗅覺或味覺異常等情況，提醒身邊若有人確診，自己又出現相關不適，應提高警覺。貼文曝光後，吸引不少網友留言分享，有人表示感染後頭暈嚴重，甚至吐到難以進食，也有人上班途中突然感到發燒、頭暈及發冷，就醫後由醫師開立退燒與止瀉藥物，另有網友表示，辦公室同事確診後除了發燒、喉嚨痛和頭暈，還出現上吐下瀉，也有人鼻塞數日，連食物味道都嘗不出來。不過，網友分享的是個人感染經驗，頭暈、嘔吐及腹瀉也可能與病毒性腸胃炎、流感、脫水或其他疾病有關，不能直接將相關症狀視為近期新冠病毒株特有表現。家醫科李文祺醫師表示，新冠病毒感染的症狀範圍相當廣泛，患者可能完全沒有症狀，也可能因病情惡化進展為重症。較常見的症狀包括發燒、咳嗽及呼吸急促，其他表現則有疲倦、肌肉痠痛、頭痛、喉嚨痛、鼻塞、流鼻水，以及嗅覺或味覺異常。此外，部分感染者也可能出現噁心、嘔吐、腹瀉及皮疹等非典型症狀，因此新冠不一定只有發燒、咳嗽或喉嚨痛。尤其兒童與成人的症狀可能不同，部分12歲以下兒童較容易出現發燒及腹瀉；青少年和成人則較常出現寒顫、頭痛、疲倦、肌肉痠痛、喉嚨痛、咳嗽及呼吸急促。李文祺引述國外研究指出，新冠病毒的中位潛伏期約為4至5天，多數有症狀感染者會在感染後約11天內發病。不過，潛伏期也會隨流行病毒株、個人免疫狀況及疫苗接種史而有所差異，不能用單一數字推估每名患者的發病時間。李文祺說明，若患者到門診時主要症狀是嘔吐、腹瀉，只伴隨輕微發燒，臨床上未必會第一時間安排新冠快篩。原因在於這類表現與病毒性腸胃炎、食物中毒或其他感染高度相似，若患者沒有明顯咳嗽、喉嚨痛，也沒有接觸史，醫師通常會先依腸胃道疾病評估及治療。不過，若患者身邊已有家人或同事確診，同時合併頭暈、全身痠痛、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞或嗅味覺異常，仍可考慮先使用家用快篩。高齡、慢性病、懷孕、肥胖或免疫功能低下等重症高風險族群，出現疑似症狀時則應儘速就醫。