勞動部又要發錢！2026最新勞工補助，根據勞動部勞動力發展署表示，為協助第一次找工作、或長期待業青年，順利進入職場就業，持續推動「支援青年就業計畫」，求職期間可領取「每月6000元」尋職津貼、最長領3個月達18000元；成功找到工作，穩定就業再發給獎勵金，合計最高48000元，簡單線上申請方式一次整理。勞動部表示，至今累積近7千人符合資格。
勞動部表示，許多青年在畢業後面臨職涯迷惘、缺乏求職經驗等問題，影響求職信心與就業意願。114年9月1日起便推動「支援青年就業計畫」，相較原「初次尋職青年穩定就業計畫」的適用對象，由失業90日放寬至失業60日即可申請參加計畫；尋職津貼也從每月5000元、提升到6000元，加碼最高發給4.8萬元，讓青年可安心尋職並順利就業。
支援青年就業計畫！2026最新勞工補助「最高48000元」怎麼領？
一、對象資格
年滿15至29歲，畢業後第一次找工作，且失（待）業達60日以上的本國籍青年。
二、尋職津貼
每月可領取6000元尋職津貼，最長可領3個月，最高發給18000元。青年依此計畫規定進行求職與接受就業諮詢輔導。
三、就業獎勵金
參加計畫期間（90日）內成功就業找到工作，而且穩定就業可再申請就業獎勵金：
◾️就業滿90日，發給20000元
◾️就業滿180日，發給10000元
尋職津貼及就業獎勵金，合計最高發給48000元
四、申請方式
為提升青年參與便利性，「支援青年就業計畫」採線上申請方式，青年只要到「台灣就業通」網站計畫專區，完成會員註冊，並完成1項職業心理測驗，即可報名參加。
勞動部表示，這項計畫從114年9月推出以來至114年12月為止，已經有9010名青年申請報名參加，其中6810人符合參加計畫資格，並且按照計畫各階段進行求職準備。
「支援青年就業計畫」除了提供青年實質經濟補助，減輕尋職期間的經濟壓力；還由就業服務人員提供多元和個別化的就業支持服務，包括一對一就業諮詢、職涯輔導、推介就業服務，以及履歷撰寫、面試技巧、職場形象等就業促進課程，協助青年提升求職競爭力，並找到適合自己的工作方向。
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支援青年就業計畫！2026最新勞工補助「最高48000元」怎麼領？
一、對象資格
年滿15至29歲，畢業後第一次找工作，且失（待）業達60日以上的本國籍青年。
二、尋職津貼
每月可領取6000元尋職津貼，最長可領3個月，最高發給18000元。青年依此計畫規定進行求職與接受就業諮詢輔導。
三、就業獎勵金
參加計畫期間（90日）內成功就業找到工作，而且穩定就業可再申請就業獎勵金：
◾️就業滿90日，發給20000元
◾️就業滿180日，發給10000元
尋職津貼及就業獎勵金，合計最高發給48000元
四、申請方式
為提升青年參與便利性，「支援青年就業計畫」採線上申請方式，青年只要到「台灣就業通」網站計畫專區，完成會員註冊，並完成1項職業心理測驗，即可報名參加。
「支援青年就業計畫」除了提供青年實質經濟補助，減輕尋職期間的經濟壓力；還由就業服務人員提供多元和個別化的就業支持服務，包括一對一就業諮詢、職涯輔導、推介就業服務，以及履歷撰寫、面試技巧、職場形象等就業促進課程，協助青年提升求職競爭力，並找到適合自己的工作方向。