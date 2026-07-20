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天門開補年中運效果加倍！知名天公廟罕見「通宵不關門」

▲為了因應大批信眾渴望翻轉運勢的需求，全台各大指標性廟宇從 7 月 19 日深夜 11 點（子時）開始，便紛紛徹夜開啟廟門，迎接蜂擁而至的香客。（圖／NOWNEWS資料照片）

供品寓意大公開！備齊2物完美移轉厄運

▲若民眾想趁著今天自行前往寺廟祭拜補運，楊登嵙老師也列出最具功效的供品準備指南，並強調每種傳統祭品背後都蘊含著深厚的開運寓意。（示意圖／取自中央研究院《臺灣農村數位博物館》）

天門開改運最核心步驟：親手剝龍眼殼象徵「金蟬脫殼」

天赦日才剛結束，又迎來另一個好日子！今（20）日為農曆六月初七，正逢玉皇大帝成道稱帝之日，也是民間俗稱的「天門開」。命理專家楊登嵙老師特別指出，這一天是傳統民俗中「做半年」的絕佳時機，更是祈求「補年中運」最靈驗的時刻。由於天門大開、神明親臨人間聽取心願，今天許下的祈福願望特別容易直達天聽，民眾務必把握這難得的轉運破口，為下半年迎來圓滿福氣。楊登嵙老師表示，台灣民間向來有在特定吉日「補運」的盛行習俗，而農曆六月初七「天門開」，這天的補運效果更是被視為具有加倍威力。為了因應大批信眾渴望翻轉運勢的需求，全台各大指標性廟宇從 7 月 19 日深夜 11 點（子時）開始，便紛紛徹夜開啟廟門，迎接蜂擁而至的香客。包括台北行天宮、艋舺龍山寺、南投草屯敦和宮、台南開基玉皇宮以及高雄玉皇宮等全台知名廟宇，現場皆香火鼎盛、熱鬧非凡，足見全民對於年中轉運的重視與期待。若民眾想趁著今天自行前往寺廟祭拜補運，楊登嵙老師也列出最具功效的供品準備指南，並強調每種傳統祭品背後都蘊含著深厚的開運寓意。除了基本的水果、餅乾與壽麵之外，最核心的四樣主角分別是以及民俗意義上，「補運錢」是專屬於祈福改運的專用金紙；而「紙人替身」則需要依照家中的實際人口數與性別來精準準備，其目的是將主家過去半年所累積的種種厄運、災禍與病痛，全數轉移至替身之上。至於在主食部分，傳統上會選用具備避邪與補氣雙重功效的「米糕」，以及用來扭轉乾坤的「米糕龍眼（福圓）」，四者相輔相成，才能構築出最強大的年中改運磁場。在備妥供品並誠心向神明祈求下半年的第一個願望後，接下來將進入整個補運儀式中最關鍵、也最不可或缺的「物理改運」步驟。楊登嵙老師提醒，祭拜儀式完成後，信眾需將紙人替身與金紙一同放入金爐焚化，緊接著，必須當場親手將準備好的龍眼乾外殼剝下。這個剝殼的動作在命理學中被稱作，其深刻的寓意在於親手將過去生活中的倒楣事、小人陰霾與身體不適的外殼徹底脫去，藉此與過去的不順遂告別。在成功「脫殼」後，再將飽滿香甜的龍眼肉吃下肚，這便象徵著將福氣、財運與貴人運實質吸納，代表著下半年的運勢將如同龍眼肉般圓滿富貴。楊登嵙老師強調，追求平安與富貴是人之常情，若近期感到運途不順或身體欠安，不妨透過這個充滿儀式感的傳統秘訣，在六月初七為自己點亮下半年的光明運勢。