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隨著年底縣市首長選舉腳步逼近，高雄市長戰況也逐漸白熱化，年代民調中心今（20）日公布最新調查，結果顯示民進黨參選人賴瑞隆的支持度高達36.2％，遙遙領先國民黨參選人柯志恩23.6%，雙方差距12.6個百分點，另有32.8%選民尚未決定。對於民調結果，柯志恩表示尊重，不過她同時也質疑，藍白樣本數未及綠營一半，出現如此結果並不意外。柯志恩表示，對於所有民調都抱持尊重，然而這份民調的樣本數中，藍白的樣本數加起來還不到民進黨的一半，樣本數如此偏差的狀況下，出現什麼樣的結果都不令人意外。柯志恩也強調，現在全民更關心的，應該還是問題油的食安問題。面對行政院長卓榮泰起初堅決不道歉、發言人吳崢稱「又不是我逼你吃毒油」，還有總統府秘書長潘孟安直接拍打記者的麥克風，這樣的危機處理態度與言行，人民給這樣的政府打幾分？這才是執政黨更應該要反思的。