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台中市龍井區三港路一處雞寮兼工寮19日深夜發生火警，由於起火建物為木造鐵皮搭建，加上現場風勢強勁，火勢迅速延燒。消防人員趕抵灌救後雖成功撲滅火勢，但在清理火場時發現一具男性焦屍。警方確認死者為77歲劉姓老翁，疑因深夜大火發生時來不及逃生，不幸命喪火窟，確切起火原因仍待火調人員進一步調查釐清。台中市消防局表示，19日晚間11時32分接獲報案，指龍井區三港路427巷內一處臨時屋起火，立即派遣第四大隊、龍井分隊等4個單位前往搶救，共出動消防車13輛、消防人員29名及義消3人到場救援。消防人員抵達時，現場為一層樓木造鐵皮雞寮，已全面燃燒並不斷竄出濃煙與火舌。由於建築物多為易燃材質，火勢迅速擴大，消防隊員全力佈線灌救，於20日凌晨0時16分控制並撲滅火勢。然而，警消隨後進入火場搜索時，在現場發現一具男性焦屍。經警方查證，死者為77歲劉姓男子，平時獨居於雞寮旁的工寮。據親友表示，劉翁平日習慣在工寮旁種菜，晚間也常在現場休息、乘涼。由於火警發生在深夜，加上現場建築為木造結構，火勢蔓延速度極快，不排除劉翁因年事已高、行動較為不便，未能及時逃生而受困火場。消防局統計，這場火警燃燒面積約70平方公尺，雞寮幾乎全數燒毀。至於起火原因及詳細事發經過，仍有待消防局火災調查人員與警方進一步鑑識釐清。