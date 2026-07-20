32歲的巴瑞德斯從小就是球王梅西（Lionel Messi）腦粉，自15歲就加入阿根廷國家隊，就以成為梅西護衛為目標，上屆就曾因為荷蘭主帥范加爾（Louis van Gaal）賽前暗諷梅西，巴瑞德斯比賽中就直接將球爆踹到荷蘭替補席報復，引發兩隊球員暴動。

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尤其是荷蘭老教頭范加爾在賽前暗諷梅西「在防守時根本不參與進攻，這給了荷蘭機會」，這句話徹底惹毛巴瑞德斯，讓他在場上做出報復行為。

「每次我轉隊搬家，我可以弄丟任何行李，但這一箱梅西的球衣如果丟了，我會直接在機場哭出來。」

「這些球衣，就是我這輩子最珍貴的收藏。」

2026年世界盃決賽稍早落幕，由西班牙歷經延長賽1：0擊敗阿根廷，順利奪下隊史第2冠，但賽後阿根廷後衛巴瑞德斯（Leandro Paredes）與西班牙球員起衝突，鎖喉、撂倒對手的舉動，被稱作世界盃「最兇惡漢」。實際上，1994年6月29日出生的巴瑞德斯，在場上主要司職防守中場，同時具備不錯的長傳視野，自9歲就被阿根廷職業隊相中，15歲就批上國家隊戰袍出戰，成為阿根廷近年黃金世代成員之一，職業賽場上，他曾效力羅馬、巴黎聖日耳曼、尤文圖斯等豪門，現在則是回到生涯初始點波卡青年效力。巴瑞德斯場上球風強硬、極具侵略性聞名，2022年卡達世界盃8強對陣荷蘭時，巴瑞德斯88分鐘2：1領先時，在一次凶狠鏟球後，更直接把球爆踹向荷蘭替補席。這個帶有強烈挑釁與不尊重性質的動作徹底激怒荷蘭。荷蘭替補席上球員、教練瞬間全員衝進球場，隊長范戴克（Virgil van Dijk）更是一馬當先衝過來，直接衝撞將巴瑞德斯狠狠撞飛在草地上，後續引發全場大混戰，裁判和安保人員花了一段時間才將雙方拉開。這起事件之所以會發生，是因為該場比賽恩怨鋪陳已久，巴瑞德斯過去就曾多次表示，自己是梅西最忠實的鐵粉，也是他打球的動力，他曾展示過他在羅馬家中的擺設，其中一面巨大的球衣展示牆，最顯眼的位置就掛著無數件梅西的球衣。巴瑞德斯笑說，