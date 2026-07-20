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74歲聯電榮譽副董事長宣明智近日因身體不適緊急送醫，並接受開顱手術治療。長子宣昶有今（20日）透過臉書更新父親病況，表示手術順利完成，目前生命徵象穩定，不僅已經睜眼，也能依照醫護人員指令自主活動雙腳，暫時沒有明顯致殘或留下嚴重後遺症，但仍需持續留在加護病房（ICU）觀察。宣昶有表示，父親昨天上午接受約1小時40分鐘的開顱手術，醫療團隊順利完成顱內減壓，並取出約160毫升積血，包括上個月首次打高爾夫球跌倒後留下的陳舊性血水，以及這次後腦撞傷造成的大量血塊。目前宣明智仍在加護病房休養，後續治療將持續密切觀察恢復狀況。宣昶有指出，父親目前沒有明顯會造成失能或嚴重後遺症的跡象，但現階段最重要的治療重點，是避免腦部再次出血，同時控制原有的慢性心臟衰竭。他透露，父親因心臟裝有近10支血管支架，長期服用抗凝血藥物，因此只要受到碰撞，就比一般人更容易發生出血情形，也增加治療上的挑戰。宣昶有也代表家人向各界表達感謝，表示母親、妹妹及全家人都非常感謝外界的關心與鼓勵。他在貼文中寫道，希望大家繼續為父親祈禱，盼望腦部出血完全停止、早日平安康復。他也感性表示，昨天彷彿出現奇蹟，在親友及社會各界的祝福下，父親順利完成手術，深刻感受到眾人的鼓勵與祝福，都是支持父親持續恢復的重要力量。