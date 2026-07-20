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Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》現已更新，推出了全新事件「E Simulator: U.C.0079」。遊戲中也推出了精選機體補給，包含UR「達里巴爾迪（Season2規格）（EX）」、UR「惡魔審判者（Season2規格）（EX）」等堅強陣容。此外，包含UR「鋼彈試作3號機（EX）」等機體的「900萬次下載紀念 《機動戰士鋼彈》系列 精選機體補給」也同步登場。新事件「E Simulator: U.C.0079」已於遊戲內登場。玩家可透過這項全新事件，體驗有別於原作動畫的「或許可能發生的歷史」，例如：「如果當時阿姆羅駕駛的是全裝甲型鋼彈……」這類劇情。在本次事件中，玩家將能從「地球聯邦軍」與「吉翁公國軍」雙方的視角，體驗另一段「一年戰爭」的故事。除了「完美吉翁克」和「全裝甲型鋼彈」等單位外，「雪拉·瑪斯」和「拉拉‧遜」等角色也將登場。請務必親自體驗這段與動畫不同的世界線故事！UR「達里巴爾迪（Season2規格）（EX）」／「古爾‧杰特克」、UR「惡魔審判者（Season2規格）（EX）」／「沙迪克‧澤內利」於精選機體補給中登場！並有UR支援人員「勞達‧尼爾＆學園艦」全新登場！為紀念突破900萬次下載，遊戲內現正推出精選機體補給，出現的UR單位僅限持有系列名《機動戰士鋼彈》的單位。限定UR「鋼彈試作3號機（EX）」／「宏‧浦木」將再次登場，還有UR「吉翁克（EX）」／「夏亞‧阿茲納布爾」、UR「腦波傳導薩克（EX）」／「達利爾‧羅倫茲」、UR支援人員「克勞迪婭‧佩爾＆蜂巢號」、「西瑪‧卡拉豪＆莉莉‧瑪蓮」等陣容精選登場！介紹遊戲內全新可體驗的鋼彈作品──「G世代 永恆 PLAY to WATCH‼」節目現已開放線上收看。這次將與節目主持人Genki Okawa先生一同深入探討新事件「E Simulator: U.C.0079」的精采內容！在本事件中，玩家可在回顧《機動戰士鋼彈》故事的同時，體驗「或許可能發生的歷史」！尚未收看的玩家請千萬別錯過！