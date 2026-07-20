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▲世足冠軍獎金16.5億創紀錄！卻不如19歲板凳球員身價（圖／路透社／達志影像）

▲Luka Vušković（圖／截自維基百科）

2026世界盃足球賽冠軍出爐，西班牙隊不僅將帶回世足賽史上首度頒發的冠軍戒指，更將獲得史上最高的冠軍獎金5100萬美元（約新台幣16.5億元）。不過，放在全球足壇的整體資金規模來看，這筆錢其實不算多，甚至不如去年同樣在美國舉行的世俱盃（Club World Cup）冠軍獎金1.15億美元（約新台幣37.2億元）。至於在冠軍戰中飲恨的阿根廷隊，則可抱回亞軍獎金3400萬美元（約新台幣11億元）。根據美聯社報導，國際足球總會（FIFA）擴大2026年世界盃的給付總額，48支參賽隊伍合計可分得8.71億美元（約新台幣282億元），創下歷史新高。這筆錢還包括4月追加的逾1億美元，當時部分歐洲足協遊說國際足總，希望能協助支應出賽的交通與住宿成本，因為本屆世界盃橫跨美、加、墨三國舉行，需大量移動。查證發現，這個總獎金池較2022年卡達世界盃的4.4億美元，大幅成長約65%，成長幅度相當驚人。報導指出，冠軍獎金5100萬美元，其實還比不上英超布萊頓（Brighton）俱樂部14日為簽下19歲克羅埃西亞後衛武什科維奇（Luka Vušković）付出的轉會費4600萬英鎊（約新台幣20億元，約合6100萬美元）。在本屆世足賽中，武什科維奇身為克羅埃西亞隊國家隊歷來最年輕選手，大多數時間還只是板凳球員而已，等於一名幾乎沒上場的替補球員身價，就超越了整支冠軍隊的表定獎金，反差感十足。不過，2022年卡達世界盃的冠軍獎金僅4200萬美元（約新台幣13.6億元），這次5100萬美元的冠軍獎金，比上屆多出800萬美元，創下世界盃史上單屆冠軍獎金成長最大紀錄。本屆季軍英格蘭可獲發3000萬美元獎金、殿軍法國獎金2800萬美元；第5至8名各2000萬美元；第9至16名各1600萬美元；第17至32名各1200萬美元；就連小組賽出局的球隊也可獲得各1000萬美元。報導指出，國際足總向48個參賽國足球協會發放兩類資金：除了依隊伍晉級情況發放的獎金以外，還有用於支應訓練與備戰成本的補助。所有隊伍單是取得世界盃參賽資格，就能保證拿到至少1250萬美元：除了1000萬美元的獎金以外，還有賽前發放的250萬美元補助，後者是往年世界盃協議下的結果，因為以往常有球員在賽前抱怨足協遲未發錢，引發內部緊張。值得一提的是，這筆獎金雖是支付給各國足協，實際上如何分配，仍由各足協自行訂定規則。根據西班牙媒體《AS》報導，光是打進決賽，西班牙26人名單中每位球員賽前就已保證能拿到約55萬美元（未扣稅）；如今奪冠後，球員可依足協規則分得獎金的45%，換算下來每位球員稅前約可入袋94萬美元（約新台幣3,050萬元）。另舉例來說，美國足協將保留獎金的20%；其餘80%由美國男足國家隊與女足國家隊平均分配，這項規定是依據2022年制定的重大協議，美國也因此成為全球足壇第一個承諾男女國家隊獎金完全對等的國家。