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▲韓韶禧公開辣照，貼文破100萬瀏覽。（圖／IG@xeesoxee）

南韓女星韓韶禧日前確定加入Netflix真人版《我獨自升級》，飾演「舞姬」S級女獵人車海印，消息曝光後掀起全球動漫迷熱議。她日前曬出最新近況，直接穿著白色內衣、黑色外套滑落肩頭，在街頭與樹木旁大方擺拍，火辣美背、纖細身材一覽無遺，跟漫畫裡的車海印一樣擁有完美身材比例，照片曝光短時間突破100萬次按讚！《我獨自升級》講述被稱為「人類最弱兵器」的E級獵人成振宇，在一次瀕臨死亡的地下城任務中意外覺醒，成為全世界唯一能不斷升級的獵人，從最弱一路成長為足以拯救世界的最強存在。作品從網路小說一路紅到漫畫、動畫及遊戲，全球累積瀏覽量高達143億次，2024年動畫播出後再創巔峰，Netflix也宣布推出真人版影集，邊佑錫確定飾演成振宇，而韓韶禧則接下人氣女主角車海印一角。韓韶禧早前在IG分享2張生活照，只見她戴著墨鏡，身穿白色細肩帶內衣搭配黑色針織外套，站在林蔭步道旁靠著大樹擺出各種姿勢。第一張她微微仰頭貼近樹幹，側身曲線完全展現；第二張則轉身露出整片美背，背部刺青若隱若現，外套自然滑落肩膀，性感卻不刻意，慵懶氛圍十足。這組照片曝光後迅速吸引大批粉絲朝聖，截至目前已突破100萬人按讚，不少人直呼「美到不像話」、「車海印本人提前上線」、「真人版還沒播就已經開始期待」、「這身材太犯規了」、「完全就是漫畫走出來」。劇中，車海印是韓國第9位S級獵人，也是漢特斯公會副會長，有著「舞姬」封號，不僅反應速度驚人，還擁有異於常人的敏銳嗅覺，能辨別魔獸與獵人的魔力氣息，唯獨成振宇身上的味道讓她感到舒服，也因此逐漸對他產生好感。除了韓韶禧與邊佑錫外，真人版還找來姜有皙飾演柳軫皓、車禹閔飾演巴魯卡、李星民飾演初代S級獵人，現已退役的韓國獵人協會會長高建熙，更傳出Rain有望加盟飾演白虎公會會長白允浩，超狂選角讓粉絲直呼期待。