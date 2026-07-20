任天堂近期公開「2026年日本當地2026年上半年eShop下載榜」前20名遊戲，並且分成Nintendo Switch和Nintendo Switch 2兩個榜單，可以看出日本玩家近期對遊戲的喜好，拿下NS2第一名的遊戲就是寶可夢慢活沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》，而NS下載榜則是《朋友收集 夢想生活》，其中第六名的《節奏天國 奇蹟之星》沒上市就入榜，不過提醒玩家，這份榜單只有數位版遊戲，實體版並未被算在內。
Nintendo Switch 2前20名遊戲
1、《Pokémon Pokopia》
2、《瑪利歐賽車世界》
3、《勇者鬥惡龍VII Reimagined》
4、《瑪利歐網球 狂熱》
5、《桃太郎電鐵 2 ～一定也有你的城鎮～ 東日本+西日本篇》
6、《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》
7、《魔物獵人物語3 命運雙龍》
8、《集合啦！動物森友會 Switch 2 Edition》
9、《星際火狐》
10、《卡比的馭天飛行者》
11、《耀西與不可思議的圖鑑》
12、《真・三國無双 起源》
13、《FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE》
14、《FINAL FANTASY VII REBIRTH》
15、《eFootball™ Kick-Off!》
16、《人機迷網》
17、《勇者鬥惡龍 1＆2》重製版》
18、《超級瑪利歐派對 空前盛會 Nintendo Switch 2 Edition + 空前盛會TV》
19、《超級炸彈人 Collection》
20、《冒險家艾略特的千年奇譚》
Nintendo Switch前20名遊戲
1、《朋友收集 夢想生活》
2、《寶可夢 火紅》
3、《寶可夢 葉綠》
4、《實況野球 2026-2027》
5、《勇者鬥惡龍VII Reimagined》
6、《節奏天國 奇蹟之星》
7、《集合啦！動物森友會》
8、《Minecraft》
9、《任天堂明星大亂鬥 特別版》
10、《斯普拉遁3》
11、《Pokémon Champions+起始包》
12、《桃太郎電鐵 2 ～一定也有你的城鎮～ 東日本+西日本篇》
13、《世界遊戲大全51》
14、《超級瑪利歐派對 空前盛會》
15、《靈視異聞 FILE38 伊勢人魚物語》
16、《寶可夢傳說 Z-A》
17、《女神異聞錄5 皇家版》
18、《流星洛克人 完美合集》
19、《健身拳擊3》
20、《瑪利歐賽車8 豪華版》
寶可夢攻占榜單 催生主機銷量
寶可夢慢活沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》，是在Nintendo Switch 2限定推出的遊戲，上市時也讓NS2銷量上漲一波；第二名的《瑪利歐賽車世界》則是捆綁遊戲主機一起銷售，而且前20名遊戲都是日系遊戲，並未有西方遊戲。
在Nintendo Switch榜單上，還是有新遊戲登上前20名，包括《朋友收集 夢想生活》和《節奏天國 奇蹟之星》，而《節奏天國 奇蹟之星》在統計時間內其實還沒上市，代表這些銷量都是預購量。
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1、《Pokémon Pokopia》
2、《瑪利歐賽車世界》
3、《勇者鬥惡龍VII Reimagined》
4、《瑪利歐網球 狂熱》
5、《桃太郎電鐵 2 ～一定也有你的城鎮～ 東日本+西日本篇》
6、《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》
7、《魔物獵人物語3 命運雙龍》
8、《集合啦！動物森友會 Switch 2 Edition》
9、《星際火狐》
10、《卡比的馭天飛行者》
11、《耀西與不可思議的圖鑑》
12、《真・三國無双 起源》
13、《FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE》
14、《FINAL FANTASY VII REBIRTH》
15、《eFootball™ Kick-Off!》
16、《人機迷網》
17、《勇者鬥惡龍 1＆2》重製版》
18、《超級瑪利歐派對 空前盛會 Nintendo Switch 2 Edition + 空前盛會TV》
19、《超級炸彈人 Collection》
20、《冒險家艾略特的千年奇譚》
1、《朋友收集 夢想生活》
2、《寶可夢 火紅》
3、《寶可夢 葉綠》
4、《實況野球 2026-2027》
5、《勇者鬥惡龍VII Reimagined》
6、《節奏天國 奇蹟之星》
7、《集合啦！動物森友會》
8、《Minecraft》
9、《任天堂明星大亂鬥 特別版》
10、《斯普拉遁3》
11、《Pokémon Champions+起始包》
12、《桃太郎電鐵 2 ～一定也有你的城鎮～ 東日本+西日本篇》
13、《世界遊戲大全51》
14、《超級瑪利歐派對 空前盛會》
15、《靈視異聞 FILE38 伊勢人魚物語》
16、《寶可夢傳說 Z-A》
17、《女神異聞錄5 皇家版》
18、《流星洛克人 完美合集》
19、《健身拳擊3》
20、《瑪利歐賽車8 豪華版》
寶可夢慢活沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》，是在Nintendo Switch 2限定推出的遊戲，上市時也讓NS2銷量上漲一波；第二名的《瑪利歐賽車世界》則是捆綁遊戲主機一起銷售，而且前20名遊戲都是日系遊戲，並未有西方遊戲。
在Nintendo Switch榜單上，還是有新遊戲登上前20名，包括《朋友收集 夢想生活》和《節奏天國 奇蹟之星》，而《節奏天國 奇蹟之星》在統計時間內其實還沒上市，代表這些銷量都是預購量。