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對抗夏日高溫，台中市智慧交通出新招。台中市政府交通局自今（20）日起，於暑假平日離峰時段試辦「交通號誌紅燈減秒專案」，針對中清路、崇德路等市區四條主要幹道、共67處路口縮短號誌週期。透過遠端智慧控管，各路口紅燈平均可減秒15至25秒，藉此減少機車騎士與行人的烈日曝曬時間。交通局長葉昭甫指出，台中市主要幹道多以台中火車站為中心向外延伸，為有效疏導龐大車流，各路口通常配置較長的綠燈，因而形成180秒的長週期號誌。考量暑假期間車流量變化，交通局在兼顧幹道車流順暢與行人最短穿越秒數的前提下，重新盤點各路段號誌週期、車流量及道路寬度，適度調降號誌週期。交通局表示，本次專案實施時間為每週一至週五上午9時至下午4時。實施路段包含：中清路（英才路至經貿五路段）、崇德路（梅亭街至崇德十二路段）、文心路（興安路至華美西街路段），以及進化北路與忠明路（柳陽東街至民權路段）。葉昭甫說，截至今年6月底，台中市已設置6663座交通號誌，數量居全國之冠。此次專案是運用交控中心即時監測車流，結合交通工程專業運算、即時交通預測與大量數據分析，透過智慧交通系統進行遠端動態調整，動態分配最適當的綠燈秒數，藉此維持整體路口的運作效率。交通局強調，試辦至8月28日期間，將持續蒐集各路口的交通流量變化及民眾意見回饋，作為未來是否擴大推動的重要參考依據。此外，交通局也善用路口的行人倒數計時顯示器，同步輪播「秒數不夠，下次再過」、「注意轉彎車」等交通安全宣導標語，呼籲用路人行經路口時仍應遵照現場號誌指示行駛，共同維護道路秩序與安全。