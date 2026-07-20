我是廣告 請繼續往下閱讀

澄清沒有「接力絕食」！楊植斗再嗆：媒宣費還是全砍比較好

中聯油脂致癌油風暴持續升溫，台北市長蔣萬安喊出「逼我吃毒油，逼我上街頭」，號召民眾7月25日齊聚凱道；國民黨台北市議員楊植斗也率3名市議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨等，展開「144小時接力絕食」行動，力挺反癌油訴求。不過，這項抗議方式也引來外界熱議，更遭台大婦產科名醫施景中狠酸，「空腹8小時只是開刀前的最小要求」。面對藍營小雞的絕食行動，施景中表示，其實，空腹8小時只是開刀前的最小要求，他女兒9個月大開過一個小刀，也空腹了8小時，術後繼續忍到下午。許多病人不是早上第一刀，空腹到下午3點多才輪到開刀的也不少見，加起來就是兩倍時間了。他也調侃：「絕食明志是不得已的手段，不過新聞今天看到的這個程度，其實還不能算是。請保重身體。」該篇貼文至今也累計將近5千人按讚，更有不少毒舌網友留言吐槽「絕食哪有接力的，太沒有誠意了，應該要持續絕食才算真正絕食，否則只是168減肥療法」、「新聞那個叫輪流吃飯，說不定一系列演完還變胖」、「我家貓要健檢，要做腸道超音波，也是要空腹8小時」、「有沒有可能他們剛好都要空腹去開刀或健檢」、「什麼絕食？差一字差很多，絕對食啦」。議員楊植斗稍早也在臉書發聲表示，現在網軍的素質也不知道算好還壞？早就澄清沒有接力絕食這回事了，自己跟何元楷、張家馨已經絕食近26小時，全程待在現場，更有媒體24小時直播，卻還是有一堆沒朋友的帳號跑來造謠。「的確滿困擾的，畢竟三人成虎，用謊言來掩蓋執政不力的事實，一直是民進黨慣用的手法，簡單粗暴。」楊植斗狠酸，但也覺得網軍未免太好賺了，用謠言抹黑訕笑超簡單的，然後一群傻傻的青鳥就跟著上車，集體失智，覺得喝毒油沒問題、好科學。最後，他更嗆聲：「媒宣費還是全砍比較好，這種造謠網軍真的是夠了。」