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▲萊爾富首屆《戰鬥陀螺X》交流賽將於全台六大戰場同步開戰。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富戰鬥陀螺大賽有多項大獎，CX-18腕龍鞭打三色隨機版稀有版也在大禮包內。（圖／萊爾富提供）

▲晉級者可獲贈專屬賽事戰服，象徵晉級榮耀。（圖／萊爾富提供）

▲2026極限盃G1高雄場將在7/25登場，集結超過500位陀螺高手對戰。（圖／取自戰鬥陀螺 TW）

超商服務越來越多元！萊爾富自販售《戰鬥陀螺X》系列商品以來，深受廣大玩家支持，今（20日）更宣布舉辦「戰鬥陀螺交流賽」，全台六大門市同步開戰，每場限額64位選手，共計384個參賽名額。各戰場前4名將晉級總決賽，共24位晉級選手將於8月22日齊聚內湖湖鑽門市展開最終決戰，冠軍可獲得3萬元獎金、戰鬥陀螺的禮包。萊爾富首屆《戰鬥陀螺X》交流賽將於全台六大戰場同步開戰。初賽8月15日分別在內湖湖鑽、新莊瓏山林、八德永豐、寶山不語、西屯中康及三民鐵支路六間門市同步舉行，每場限額64位選手，共計384個參賽名額。各戰場前4名將晉級總決賽，共24位晉級選手將於8月22日齊聚內湖湖鑽門市展開最終決戰，爭奪首屆冠軍榮耀。賽事將於7月30日至8月5日開放免費線上報名，凡年滿7歲以上（含108年8月15日前出生者）皆可報名參加，不限居住地區，每位玩家限擇一場初賽報名。若單一場次報名人數超過64人，將採隨機抽籤方式決定參賽資格，並於8月7日公布初賽名單。冠軍：獨得3萬元獎金，並抱回冠軍獎盃及戰鬥陀螺禮盒，內含「CX-18腕龍鞭打三色隨機版」、「UX-15鮫鯊狂鱗改造組」等限定商品亞軍：獎牌、戰鬥陀螺禮盒（內含「CX-18腕龍鞭打三色隨機版」、「UX-03魔導神杖」）及iPad 10一台季軍：則可獲獎牌、戰鬥陀螺禮盒（內含「CX-18腕龍鞭打三色隨機版」及「UX-19子彈獅鷲」或「UX-11衝擊龍」），以及Apple Watch SE 3除了冠、亞、季軍獎項外，24位晉級總決賽的選手皆可獲得專屬晉級禮，並將獲贈專屬賽事戰服，象徵晉級榮耀，也讓決賽選手能穿著一致戰袍站上最終舞台。年度賽事「2026極限盃G1高雄場」也將於7月25日在高雄夢時代登場，集結512位陀螺鬥士展開頂尖對決，爭奪世界盃代表資格。現場除有精彩賽事外，也將同步開賣多款限定商品，其中包括首度亮相的黑金版蒼龍勇氣S6-60V。賽事中脫穎而出的公開組及通常組前三名選手，將獲得G1限定比賽獎品，包括第一名燦金版蒼龍突擊、第二名白銀版蒼龍突擊，以及第三名黃銅版蒼龍突擊。此外，兩組前三名選手也將取得珍貴晉級資格，於9月19日前往台北參加「2026戰鬥陀螺世界盃代表選拔賽」。最終勝出的公開組與通常組代表選手，將於今年下半年代表台灣前往泰國參加世界大賽，與各國陀螺高手一較高下。