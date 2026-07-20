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▲比特幣ETF規模上看黃金3倍！（圖／路透社／達志影像）

比特幣2026年表現持續掙扎，未能維持2025年創下的每枚12.6萬美元（約新台幣2050萬元）歷史高點，自2025年10月以來，比特幣價格已下跌超過50%。就在市場信心低迷之際，彭博資訊資深ETF分析師巴楚納斯（Eric Balchunas）拋出重磅觀點，直言比特幣交易所交易基金（ETF）的走勢，或許能夠「複製」黃金當年的興衰軌跡，甚至大膽預測比特幣ETF未來3到5年內，資產規模有機會成長到黃金ETF的巴楚納斯在X平台發文指出：「黃金ETF 22年的發展歷程，或許是目前比特幣ETF投資者最接近的參考藍圖。」自2004年黃金ETF推出以來，金價一路飆升，目前黃金市場總市值已達約28兆美元（約新台幣896兆元）。他解釋，比特幣ETF與黃金ETF之所以能相互類比，關鍵在於兩者本質相同：「黃金ETF和比特幣ETF都是價值儲存資產的容器，它們本身既不產生收益，也不產生現金流。影響其表現的並非利潤、債券利息或政府信用，而是投資者情緒。」巴楚納斯指出，過去20年裡，黃金ETF經歷了「極端波動」，他說：「它們曾經是全球最大的ETF，但隨後經歷了長達8年的低迷期，並艱難地重回巔峰。」查證發現，黃金ETF資產規模歷經多次雲霄飛車式起伏：一度衝上760億美元，隨後重挫至220億美元，又回升到840億美元，再度下探480億美元，直到近期才逼近1,900億美元，波動幅度相當驚人。黃金ETF曾在2011年一度超越當時全球最大ETF——追蹤標普500指數的SPY，但此後熱度持續下滑多年。值得一提的是，黃金ETF史上也曾出現單一價格拉回逾40%的慘況，其中一段最慘烈的低潮期，甚至有三分之一的資產在短短6個月內出逃，顯示這段翻身路並非一帆風順。巴楚納斯認為，貝萊德旗下比特幣ETF「IBIT」正走上與當年黃金ETF相似的路，「黃金和IBIT之間存在著某種奇特的相似之處。」他指出，IBIT曾在短短一天內資產規模衝上1,000億美元，最終於2025年10月達到頂峰，隨後同樣面臨回落。近幾個月來，IBIT已出售約10萬枚比特幣以滿足贖回需求，目前代表投資者持有略高於73.3萬枚比特幣，價值略低於500億美元（約新台幣1,600億元）。巴楚納斯強調，兩者的新增供應量都非常有限，因此強勁的需求可能引發價格暴漲，「問題在於，這種需求變化無常，並非持續穩定，而是呈現波浪式波動。」查證發現，巴楚納斯認為比特幣ETF能複製黃金ETF成長軌跡的核心動能，是「券商通路」的普及——當比特幣能像一般股票代碼一樣在傳統交易平台上買賣，投資人就不必再處理私鑰、助記詞、自我保管錢包等複雜流程，這種「降低進入門檻」的邏輯，正是當年黃金ETF崛起的關鍵，如今正在比特幣身上複製。儘管比特幣自7月初跌破5.7萬美元低點以來已上漲近10%，但今年7月初，加密貨幣交易所Bitfinex的一位分析師曾警告，ETF資金的「驚人」外流可能會抑制比特幣價格的復甦。對此，線上交易公司XS.com業務發展主管馬薩布尼（Simon Peter Masabuni）評論道：「機構需求仍然是比特幣的關鍵支柱之一，現貨比特幣ETF持續吸引著穩定的投資資金流入，越來越多的公司將數位資產納入其投資組合多元化策略，機構投資者的這種興趣有助於緩解近期市場調整期間出現的拋售壓力。」