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2026年世界盃決賽，阿根廷歷經延長賽以0：1不敵西班牙，無緣完成衛冕大業。此時，不少阿根廷球迷聚集在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）市中心，高唱國歌、揮舞國旗向國家隊致敬，但原本和平的集會，最終卻演變成警民衝突，警方出動水砲車驅散人群，至少15人遭到逮捕，另有3名警員受傷。根據阿根廷當地主流媒體《La Nación》報導，為了因應世界盃決賽後的各種突發狀況，布宜諾斯艾利斯警方早就嚴陣以待，在方尖碑周邊部署了超過1000名荷槍實彈的警官，甚至連水砲車都早早開到現場待命。不料到了深夜11時30分左右，現場氣氛真的徹底變調。一群被警方懷疑是當地暴力團伙的極端分子突然開始對著執勤的警察與維安人員瘋狂砸瓶子、丟石頭，當場造成至少3名警官頭破血流受傷。 隨後現場陷入一片混亂，不少激進球迷試圖翻越方尖碑周圍的防護圍欄，甚至有小偷借機在人群中瘋狂扒竊手機與財物。眼見場面即將演變成全面暴動，阿根廷警方果斷展開驅逐行動，派遣大批防暴警察衝入現場制服滋事分子，並開動防暴水砲車對人群進行強力噴射與鎮壓。在一片慘叫與混亂中，警方當場逮捕了至少15名現行犯。這場突如其來的暴行，也毀了絕大多數理性阿根廷球迷的夜晚。事實上在比賽剛結束時，雖然遺憾丟冠，但數千名熱情球迷仍揮舞著藍白條紋國旗、敲鑼打鼓，氣氛十分和諧，大家都想給走到最後的阿根廷將士們毫無保留的掌聲。一名親歷水砲車鎮壓現場的阿根廷男球迷在接受媒體訪問時，忍不住紅了眼眶痛心表示：「我們本來是在這裡很和平、很開心地慶祝這一切。就算輸了，我們也是100%的阿根廷人，依然深愛著球隊。我真的不懂，好端端的集會為什麼會變成這種畫面？」事實上，這已經不是本屆世界盃期間阿根廷球迷第一次出事。日前阿根廷在準決賽逆轉擊敗埃及闖進決賽時，方尖碑附近就曾爆發過一次嚴重的球迷滋事騒乱，當時同樣造成多名警察與無辜路人受傷、19人被捕。