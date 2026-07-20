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事前預約啟動 福利內容刷新高度

▲即日起，預約就可變身「吉爾塔斯」。（圖／遊戲橘子提供）

特化服預先創角7／30起跑 送免費轉職代幣

▲預先創角即可擁有免費轉職機會。（圖／遊戲橘子提供）

全新特化服「XD」強勢開局！三段加速常駐、免藥水

由遊戲橘子代理、韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂REMASTERED》國際服今（20）日正式揭曉暌違近三年的全新特化伺服器「XD」，並同步啟動事前預約。本次凝聚26週年的迭代精華，有別於以往以打寶為主的設定，首度推出以「遊戲體驗全面進化」為核心的特化伺服器。後續更將逐步解禁傳說裝備與百萬獎金等重磅獎勵，讓玩家開局即全速衝刺！《天堂REMASTERED》國際服事前預約今（20）日開跑！官方霸氣祭出特化服專屬預約好禮「事前預約戰略物資」，讓所有玩家都能感受最純粹的戰鬥樂趣。不僅贈送「[+7]稀有武器箱」，包含騎士范德之劍（28天）、公爵的貪婪之劍（28天）等上級武器；更首次帶來超狂福利！特化期間內，全數高級與一般級技能書任玩家自由體驗，讓其可擺脫純普攻、享受點滿技能的割草快感！不僅如此，極其稀有、象徵遊戲最強BOSS的「吉爾塔斯變身戒指」更於本次限時放送，使頂級視覺與神級技能一次到位！坐擁強大戰力之餘，最關鍵的戰前部署「預先創角」也將於7月30日接力登場，讓玩家開局前率先搶佔熱門ID。為使選擇職業時無後顧之憂，本次祭出貼心福利，凡參與預創角即可獲得「豪華職業轉換箱（活動服）」，內含的免費轉職代幣，可於特化服期間無痛轉換職業一次，創造無拘無束的完美開局。全套技能與轉職後援全面就位，玩家將以強勢之姿進駐全新特化伺服器「XD」，體驗全方位躍升的實戰快感。首波揭曉的「三段加速常駐」專屬BUFF，玩家無需使用藥水等消耗品，即享24小時不間斷的極限攻速與奔馳，打造極速無阻的成長節奏。此外，更同步推出每日免費活動地圖，除了大幅提升經驗、金幣與裝備的狩獵效益，更有新概念活動地圖，可機率掉落魔法娃娃，收穫滿滿神裝。