我是廣告 請繼續往下閱讀

大暑5大強運生肖出爐！蛇、馬領軍掌握下半年主導權

🟡Top1：生肖蛇

財運

▲生肖蛇在大暑節氣期間適合談加薪、打造個人品牌。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

事業

感情

健康

🟡Top2：生肖馬

財運

事業

感情

▲屬馬者有望透過舊人脈、舊合作迎來新機會，同時桃花機會也非常旺盛。（示意圖／取自photo AC）

健康

🟡Top3：生肖虎

財運

▲建議生肖虎在投資上採分批布局、設定停損。（示意圖／取自Pixabay）

事業

感情

健康

🟡Top4：生肖狗

▲屬狗者容易在旅行中開啟新契機，適合跨領域、異地發展。（圖／取自photoAC）

財運

事業

感情

健康

🟡Top5：生肖龍

▲屬龍者則靠專業與細節累積競爭力，能夠在各領域中脫穎而出。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

財運

事業

感情

健康

7月23日將迎來二十四節氣中的「大暑」，也是一年之中陽氣最旺盛的時節。國際天星命理風水專家邱彥龍表示，今年大暑期間（7月23日至8月7日），整體環境容易出現變化與重新洗牌，不少人可能面臨內在調整或人生轉折。不過，其中有5個生肖運勢特別亮眼，將率先掌握下半年發展契機，分別為蛇、馬、虎、狗、龍，在財運、事業及個人成長方面都有望迎來突破。邱彥龍指出，大暑期間屬蛇者是十二生肖中運勢最強的一位，不僅正財明顯增長，也有機會重新建立個人價值。過去努力卻未獲相對回報的情況，有望逐漸改善，能力、資源與專業開始受到市場肯定。大暑期間最重要的課題，是提升自身價值，而非追求表面的光鮮。每筆收入都應妥善規畫，每個機會也要評估成本，真正的富足來自擁有更多選擇，而不是炫耀所得。正財運勢最為突出，適合爭取加薪、調整報價、推出新產品或新服務，也適合重新定位個人品牌。創意、設計、娛樂、教育、顧問、餐飲、服務及管理等產業，容易迎來新的收入來源。偏財運雖有機會，但不宜追逐熱門投資，應先評估實際價值，避免因害怕錯失機會而衝動投入。此外，收入增加之餘，也容易伴隨社交、享樂、設備更新等支出增加，理財重點在於能否將財富留住。工作表現容易受到主管、客戶及合作夥伴肯定，有望獲得更多重要任務，適合建立個人專業定位，不必為迎合所有人而降低自身標準。不過，成績愈亮眼，愈要避免驕傲、自滿或忽略團隊的重要性。單身者魅力提升，容易認識外型出眾、條件優秀或具有一定社會地位的對象，但仍須觀察對方是否真心。有伴侶者則可能討論金錢分配、生活品質及未來規畫，建議多以溝通取代物質表達。需留意心血管、血壓、眼睛、脊椎、睡眠品質及過勞問題，炎熱天氣應避免久曬、熬夜及重口味飲食。屬馬者在大暑期間充滿重新出發的能量，過去未完成的計畫、未解決的人際關係，甚至錯過的機會，都可能再次回到眼前。邱彥龍建議，重新回頭未必代表退步，也可能是完成過去未竟課題的契機，但不是每段舊關係、每個舊機會，都值得再次投入。財富主要來自既有人脈、老客戶、過往合作經驗及累積已久的能力，適合重新聯繫客戶、整理資源、調整商品與報價。不過，對於陌生且資訊不完整的新合作，仍應審慎評估，避免因一時衝動而答應不合理條件。適合更新履歷、作品集、網站及社群平台內容，也可重新檢視曾中斷的計畫。近期公開發言、貼文及會議表現容易受到關注，表達方式將直接影響外界信任。舊情人或曾有好感的對象可能再次出現，建議觀察對方是否真正改變，而非只聽承諾。有伴侶者則容易因往事引發摩擦，重點在理解彼此需求，而不是爭輸贏。須注意腸胃、胸口不適、水腫、焦慮、睡眠及情緒性飲食問題。屬虎者在這段時間創造力、表現力及行動力都明顯提升，若妥善運用，有望創作出亮眼作品、增加偏財收入，甚至迎來旺盛桃花。但保持熱情之餘，也要保留理性與退路，不論愛情、投資或創作，都應控制風險。偏財運活躍，尤其有利內容創作、社群經營、娛樂、藝術、教育、行銷、遊戲及個人品牌發展。投資方面宜採分批布局、設定停損，不宜一次重押。適合投入能展現創意及個人特色的工作，可為原有企畫加入新包裝或新想法，但仍須兼顧細節與長遠規畫。單身者容易遇見極具吸引力的新對象，但激情未必代表適合長久相處。有伴侶者則應避免猜忌、試探及翻舊帳，以免影響感情。留意心血管、睡眠、泌尿、生殖系統及情緒壓力，避免因娛樂過度造成疲勞。屬狗者在大暑期間容易因旅行、進修、異地合作或接觸不同文化而開啟新契機，只要願意跳脫原本思維，就能找到新的發展方向。與其困在原有框架，不如換個角度思考，真正的新機會，往往藏在未曾接觸的領域。收入來源可能與海外、跨區市場、教育、出版、法律、顧問、療癒及網路市場有關，可思考拓展不同收入模式，但合作前仍須仔細確認條件與合約。適合考證照、出差、拓展外地市場、建立知識品牌或與不同背景人士合作，提升視野比增加工作量更重要。單身者容易遇見異地、遠距或思想成熟的對象；有伴侶者則適合安排旅行或共同學習，重新建立共同目標。需留意睡眠品質、足部、水腫、長途交通疲勞及肝膽、筋骨問題。屬龍者這段時間適合透過專業知識、分析能力及溝通技巧累積成果，看似不特別搶眼，卻能因細心與精準脫穎而出。大暑期間最大的課題，在於提升溝通方式。與其急著證明自己正確，不如學會讓專業更容易被接受，以建議代替批評、以提問取代命令，更有助於提升整體運勢。工作機會多來自教學、顧問、行政、醫療、媒體、分析及專業服務，也可能出現短期合作或額外收入，但須確認合作內容與報酬，避免白忙一場。適合修正流程、整理文件、改善制度，在他人急於求成時，以穩定和細膩贏得信任。不過，也要避免過度挑剔或糾正他人，以免影響合作關係。容易因說話太直接、翻舊帳或過度挑剔引發摩擦。單身者則可能透過工作、學習或朋友介紹認識新對象，除了條件，也要重視相處感受。須注意腸胃、皮膚、過敏、肩頸、呼吸道、失眠及神經疲勞。