我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧秀燕逐一與絕食者「媽媽抱」，為他們加油打氣。（圖／記者朱永強攝，2026.07.20）

「真的很心疼」 盧秀燕：高溫絕食是雙重傷害

▲盧秀燕叮嚀大家一定要補充水分、照顧好身體。（圖／記者朱永強攝，2026.07.20）

國民黨台北市議員楊植斗等人為抗議中聯致癌油事件，在凱達格蘭大道附近展開絕食靜坐。台中市長盧秀燕今（20）日特地北上探視，在基隆市長謝國樑等人陪同下，逐一給予年輕人們「媽媽抱」打氣，並心疼表示，高溫下絕食是雙重傷害，希望大家一定要補充水分、照顧好身體。台北市議員楊植斗、台北市議員參選人賴苡任、新北市議員參選人何元楷及基隆市議員參選人張家馨，自昨天起在凱道附近靜坐並展開絕食抗議，訴求中央正視中聯致癌油事件。今天中午，盧秀燕在基隆市長謝國樑、前國民黨副主席連勝文及國民黨立委陳菁徽陪同下前往探視，逐一與絕食者擁抱、加油打氣，也不斷叮嚀大家注意身體狀況。盧秀燕表示，昨天得知幾位年輕人決定以絕食方式抗議後，自己就一直非常擔心。她說，絕食本身就是一種相當激烈、甚至傷害身體的抗議方式，如今又碰上炎熱天氣，「又是絕食、又是高溫，已經是雙重傷害了。」雖然理解他們希望藉此督促政府重視食安問題、盡快解決爭議，但仍讓她感到「非常難過、非常不捨、非常心疼」。盧秀燕也一再叮嚀，希望大家在堅持理念之餘，務必要多補充水分，透過各種方式照顧自己的身體，「健康還是最重要的」。盧秀燕表示，食用油是每個家庭每天都會接觸到的民生必需品，不論支持哪個政黨、屬於哪種政治立場，「大家都要吃油」。她強調，致癌油事件不是藍綠對立，而是全民共同面對的食安議題，希望中央政府正視人民的憂慮，盡快提出有效作為，讓民眾安心。她也呼籲民眾25日一起上凱道，用行動表達對食品安全的重視，要求政府盡速解決問題，守護全民的食安權益。