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規模達7 兆 ETF成為新護盤力道

被動元件、記憶體類股陸續打開 台股明日有望翻紅

台股上週經歷大跌近3000點股災，今日最終收在42449點，下跌221點、0.52%。啟發投顧分析師郭憲政受訪表示，台股今日出現主力部隊，推測是ETF注資台積電撐盤，隨著部分跌停多時的被動元件、記憶體陸續打開，預估明（21）日翻紅也不意外。郭憲政表示，今日最低跌到41967點，跌幅較6月低點42006點還要更深，打破自去年3月對等關稅、約1年半以來，一個月低點沒有跌破前一個月低點的原則。他分析，今日最終收跌，但也有出現帶長下影線，以及台積電無論大盤如何波動，始終維持在平盤以上，彷彿「有一隻看不見的手」在做撐盤，否則不可能只有跌200多點，推測外資還處於賣方，認為主要是投信ETF、主動型基金拉台積電來撐盤，現在投信ETF共接近240檔，規模達到7兆元，隨便一檔都可以募集到上千億元，現階段與其寄望國安基金獲三大法人來做護盤，現在最大護盤者是ETF，因為下跌就會引發贖回，後果不堪設想。郭憲政進一步說明，上週五台股大跌，當時連主力作手都來不及跑貨，因此今天就必須要想辦法解套，強調多頭格局之下，必須記得「急跌絕對不是轉空盤，緩跌才是『溫水煮青蛙』，跌得你不知不覺。」而展望類股表現，郭憲政表示，連續下探的記憶體及被動元件都有機會被打開。他說明，今天部分被動元件指標股已打開跌停，表示現在跌勢已經在踩煞車的跡象，持續跌停的國巨*（2327）不排除已經來到低點，即將出現反轉向上。而記憶體主要看美光（Micron）表現，目前美光股價走揚，那麼記憶體就有機會跟著被動元件一併轉強。他總結，急跌應站在買方，而不是看壞，投資人不應此時把持股殺低，而是站在買方思考，認為如果台股明天翻盤，並沒有什麼好意外。