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震驚韓國社會的「光州女高中生兇殺案」持續延燒，23歲兇嫌張潤基涉嫌跟蹤、性侵後殺害17歲女高中生李彩媛，張潤基的父親、張姓警監指示同僚銷毀充氣娃娃等關鍵證據、吃案，引爆韓國民眾怒火。韓國代理警察廳長今日終於出面道歉。綜合韓媒報導，這起事件發生在今年5月5日，張潤基在深夜的光州人行道上盯上了這名女高中生，企圖將對方拖到座車上，遭女學生強力反抗，未料他竟當場刺死女學生。張潤基在法庭上一度宣稱是自己想尋死，才拖另一人下水，辯稱自己與被害人並不相識，並強調是隨機犯案。但隨著證據逐漸曝光，案情出現轉折，檢方與特別調查小組從嫌犯手機發現，張潤基早就鎖定女高中生，與他所稱隨機殺人並不相符，張嫌企圖減輕案件為刑度範圍較廣的普通謀殺罪，而非適用《性犯罪處罰特別法》僅限無期徒刑及死刑的性侵謀殺罪。不僅如此，韓國檢警調查發現，身為現任警察幹部的張潤基父親在案發後銷毀束線帶、充氣娃娃等重要物證，辦案小組從警方密錄器影像等畫面發現，警方檢視張男座車時，曾於副駕駛座置物箱見到束帶，卻故意當作沒看到也未查扣。案發後隔天，張嫌犯案車子上還留著女學生的血跡，警方就讓張父座車領回，束帶就這樣被張父帶回家。張姓警監還將兒子張潤基的舊手機予以銷毀試圖滅證。負責辦案的警方調查組也有涉嫌銷毀證據、洩漏調查資訊等具體情事；負責查案的光州光山警察署刑事科朴姓警監，多次要求下屬不要往性犯罪方向偵辦，即使內部有人認為應依強姦殺人方向調查，也未獲採納，就連刑警隊長在取得DNA鑑定結果後，拖了6週才交給檢方。案件徹底在韓國發酵，韓國警察廳終於在今日出面道歉，代理警察廳長俞在成公開鞠躬，強調警方將以痛定思痛的態度，全面革新警方調查制度，竭盡全力恢復國民的信任。「我不會戀棧職位，將忠實履行目前承擔的職責。」