現正值暑假出國熱潮，在飛機上，供餐時通常也會供應飲料，又或者也有旅客會像空服人員討杯飲料解渴。不過，國外就有名資深空服員表示，在飛機上碰到乘客點「健怡可樂」，絕對是會讓人感到無助的時候，原因在於倒健怡可樂於杯中的時間會很長，因為低糖可樂有氣泡多且不易消泡的特點，那漫長的瞬間恐會是最尷尬的時刻。
根據《Travel & Leisure》報導，資深的一名空服員蓋瑞（Luke Gary）分享過往經歷，在服務飲料、倒出健怡可樂時，因為氣泡大概要花整整60秒才會消下去，這時杯子裡甚至連四分之一杯的水位都不到，接著又要必須不斷重複倒、重複等，期間還要試圖跟乘客聊天。偏偏大部分的時候，乘客早就戴回耳機，根本不想跟你講話，「那這漫長的一分鐘裡我該怎麼辦？尷尬地站在那裡嗎？」
2022年的一份報告中所解釋，代糖汽水／零卡可樂確實比一般汽水更容易冒泡，而氣泡形成的難易度，很大程度上取決於液體的兩個關鍵特性：表面張力與黏度。健怡可樂並沒有強大的表面張力，這要歸功於其配方中的表面活性劑。
另外。黏度較高的液體形成的氣泡較少，但一旦形成，這些氣泡就會持久不散。這也就是為什麼健怡可樂不僅比普通可樂冒出更多泡沫，而且泡沫維持的時間也更長的原因。
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2022年的一份報告中所解釋，代糖汽水／零卡可樂確實比一般汽水更容易冒泡，而氣泡形成的難易度，很大程度上取決於液體的兩個關鍵特性：表面張力與黏度。健怡可樂並沒有強大的表面張力，這要歸功於其配方中的表面活性劑。