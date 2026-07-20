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香港資深藝人謝賢今（20）日傳出辭世消息，享壽89歲。據港媒報導，謝霆鋒已緊急結束手邊工作，低調返回香港處理父親後事，家屬將依照謝賢生前意願，一切從簡辦理，相關喪禮細節仍待家屬公布。謝賢縱橫香港影壇逾70年，2019年獲頒香港電影金像獎終身成就獎，2022年更以《殺出個黃昏》奪下金像獎最佳男主角，成為金像獎史上最年長影帝。他的離世消息曝光後，震驚香港演藝圈，眾多影迷也紛紛湧入社群平台表達哀悼。謝賢本名謝家鈺，1950年代踏入演藝圈，憑藉俊朗外型迅速走紅，縱橫香港影壇超過70年，是港片黃金年代的代表人物之一。他2019年獲頒香港電影金像獎終身成就獎，2022年更以《殺出個黃昏》奪下第40屆香港電影金像獎最佳男主角，當時以85歲高齡刷新金像獎最年長影帝紀錄，演藝成就備受肯定。