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今晚前防豪雨！明起水氣減少迎午後雷陣雨

▲菲律賓東南方海域熱帶擾動發展條件逐漸轉佳，本周後半至周末，有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

熱帶雲系發展有利！是否成颱仍待觀察

▲未來一周西半部高溫34至36度，東半部32至33度，桃園以北注意36度以上高溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員葉致均表示，今（20）日午後至入夜北台灣、各地山區仍有大雨、豪雨機會，明天至周五（7月21日至7月24日）水氣減少，午後雷陣雨縮減至山區為主；但菲律賓東南方有熱帶雲系，下半周有望增強為熱帶低壓，周末恐影響台灣天氣，東半部降雨增加，各地仍須留意36度以上高溫。葉致均指出，今天午後北台灣、各地山區有明顯對流，雷陣雨的情況可能延續到入夜，仍要注意大雨、豪雨；明天至周五太平洋高壓增強、水氣減少，中南部清晨至上午有零星降雨，其他地區上午多雲到晴，午後有短暫雷陣雨，較大雨勢集中在山區，平地降雨強度減弱。葉致均說明，菲律賓東南方海面目前有熱帶雲系發展中，由於環境有利其發展，預估下半周將增強為熱帶性低氣壓，是否變成颱風有待觀察，路徑主要朝西北方移動，較高機率通過菲律賓呂宋島一帶，最後進入南海。葉致均提醒，周末這個熱帶性低氣壓會讓台灣轉吹偏東風環境，迎風面東半部、恆春半島降雨比較明顯，新竹以南、各地山區午後也有雷陣雨，屆時路徑若更靠近台灣，降雨影響也會更明顯。氣溫方面，未來一周西半部高溫約34至36度，東半部約32至33度，外島約31至32度，桃園以北、中南部近山區及花東縱谷要注意36度以上高溫發生機率。