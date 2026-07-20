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▲孟耿如（如圖）消失15個月，今過35歲生日。（圖／翻攝自孟耿如IG@summer1991720）

孟耿如因受到黃子佼影響消失演藝圈15個月，「乾媽」周丹薇今（20）日出席「愛傳承關懷演唱會」時，無意間透露對方目前人在英國，並透露：「她很好。」周丹薇與孟耿如私下仍有聯絡，被問到她是否有意復出拍戲？她則透露彼此不會聊這個。孟耿如今天迎來35歲生日，自從黃子佼捲入性犯罪、違法持有未成年影像等官司後，她也消失演藝圈，先前黃子佼則在庭上證實兩人已離婚。與孟耿如互稱「乾媽、乾女兒」的周丹薇今日受訪時，被問到對方近況，她脫口：「她在英國，你們都知道吧？她很好。」意外曝光孟耿如目前已離開台灣。此外，周丹薇也表示與孟耿如私下仍有聯絡，雖上次見面已是2024年3月8日舉辦的古焰鎏璃創作個展《薇紅鎏翠》上，但她強調：「我們的互動是很ok的。」預計明年去歐洲時有機會相約。而孟耿如未來是否會再復出演藝圈拍戲？周丹薇則低調表示：「我們不會聊這個。」至於孟耿如在英國主要的工作是什麼？她雖未正面回答，但表示：「她很喜歡藝術，在歐洲，不管英國或是義大利都是藝術發源地，她可以看到很多藝術有關的作品，是非常好的學習。」